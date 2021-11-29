У Чернівцях чадним газом отруїлися троє дорослих і маленька дівчинка
Джерело:фейсбук АТ "Чернівцігаз"
У ніч на 29 листопада у центрі Чернівців чадним газом отруїлись троє дорослих та 5-річна дівчинка. Дорослі не постраждали, дитину ж госпіталізували у місцеву лікарню.
У компанії "Чернівцігаз" зазначили, що причиною отруєння стала відсутність тяги у вентиляційному каналі.
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У Чернівцях 4 людей отруїлися чадним газом
У центрі Чернівців внаслідок отруєння продуктами горіння постраждали троє дорослих та дитина 5 років,
– йдеться у повідомленні.
У результаті інциденту дівчинку довелося госпіталізувати. У коментарі Суспільному гендиректор міської дитячої лікарні Сергій Сторожук розповів, що дитина почувається добре, наразі перебуває у відділенні педіатрії.
Щодо дорослих, то вони не постраждали.
Наразі квартиру відключили від газопостачання.Важливо! Димоходи та вентиляційні канали у будинку потребують періодичної перевірки. Це забезпечують власники житла, управлінські компанії або об'єднання співвласників будинку.
Що робити, аби уникнути отруєння чадним газом
- Для того, аби не отруїтися чадним газом, у приміщенні, де працюють газові прилади, повинні бути дотримані 2 важливі умови: постійний доступ свіжого повітря і безперешкодний витік відпрацьованих газів через вентиляцію.
- При отруєнні чадним газом слід викликати швидку допомогу, а потерпілого одразу ж вивести на вулицю та послабити одяг, аби йому було легше дихати.
Текст допису АТ "Чернівцігаз":
Отруєння продуктами згоряння: постраждали троє дорослих та дитина.
У центрі Чернівців, внаслідок отруєння продуктами горіння, постраждали троє дорослих та дитина 5 років, яку госпіталізували.
Як з'ясувалося, причиною отруєння продуктами згорання стала відсутність тяги у димвентканалі.
Наразі квартиру відключено від газопостачання фахівцями АТ "Чернівцігаз".