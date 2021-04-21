У Чернівцях чоловік помер після затримання поліцією: вдома він мав цілу зброярню

Поліція Чернівців 20 квітня затримала чоловіка, який виготовляв і збував зброю. Проте, наступної ночі він помер у лікарні.
Джерело:поліція Чернівецької області
Поліцейські і спецпризначенці затримали чоловіка під час продажу зброї. Він збував набої і пістолет з ознаками переробки.
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Чоловік, який виготовляв і збував зброю, помер у лікарні
- Затриманий мав хронічні хвороби серця і його оглянули медики.
- Відтак, перед поміщенням в ізолятор його госпіталізували у лікарню.
- Рішення про шпиталізацію чоловіка ухвалили лікарі.
- До палати, куди поклали 46-річного чоловіка, приставили пост охорони.
- У ніч із 20 на 21 квітня затриманий помер.
- За інформацією лікарів, попередньою причиною смерті є інфаркт.
- Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Вдома – майстерня з виготовлення зброї
Затримали чоловіка напередодні його смерті – 20 квітня. До його дому, що розташований у Чернівцях, прийшли з обшуком поліцейські, який "підкріпив" КОРД.
Поліцейські з'ясували, що чоловік облаштував удома майстерню з виготовлення та переробки зброї. Свої вироби він потім продавав на території Буковини.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника зброю, набої, комплектуючі до зброї, знаряддя для її переробки, а також інші речові докази.
Зброярня вдома у Чернівцях / Фото Нацполіції
Вдома у нього знайшли верстати для виготовлення зброї, перероблені у бойові револьвери і пістолети. Чоловіка затримали "на гарячому": під час збування набоїв із ознаками переробки. Тоді ж і відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю.
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