У Чернівцях чоловік помер після затримання поліцією: вдома він мав цілу зброярню

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Поліція Чернівців 20 квітня затримала чоловіка, який виготовляв і збував зброю. Проте, наступної ночі він помер у лікарні.

Джерело:

поліція Чернівецької області

Поліцейські і спецпризначенці затримали чоловіка під час продажу зброї. Він збував набої і пістолет з ознаками переробки.

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Чоловік, який виготовляв і збував зброю, помер у лікарні

  • Затриманий мав хронічні хвороби серця і його оглянули медики.
  • Відтак, перед поміщенням в ізолятор його госпіталізували у лікарню.
  • Рішення про шпиталізацію чоловіка ухвалили лікарі. 
  • До палати, куди поклали 46-річного чоловіка, приставили пост охорони. 
  • У ніч із 20 на 21 квітня затриманий помер.
  • За інформацією лікарів, попередньою причиною смерті є інфаркт.
  • Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Вдома – майстерня з виготовлення зброї

Затримали чоловіка напередодні його смерті – 20 квітня. До його дому, що розташований у Чернівцях, прийшли з обшуком поліцейські, який "підкріпив" КОРД. 

Поліцейські з'ясували, що чоловік облаштував удома майстерню з виготовлення та переробки зброї. Свої вироби він потім продавав на території Буковини.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника зброю, набої, комплектуючі до зброї, знаряддя для її переробки, а також інші речові докази.


Зброярня вдома у Чернівцях / Фото Нацполіції

Вдома у нього знайшли верстати для виготовлення зброї, перероблені у бойові револьвери і пістолети. Чоловіка затримали "на гарячому": під час збування набоїв із ознаками переробки. Тоді ж і відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю. 

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