Оголосили повітряну тривогу в Чернівцях і Хмельницькому: всі в укриття
28 лютого 2022 , 23:20Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Чернівцях і Хмельницькому гудуть сирени повітряної тривоги. Всіх містян просять пройти в укриття, адже це може врятувати життя.
Про це повідомили 28 лютого о 23:16. У двох містах оголосили повітряну тривогу одночасно.
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Де є укриття в цих містах
Список захисних споруд у Чернівцях – за цим посиланням. А всі укриття в Хмельницькому ви можете знайти на карті за цим посиланням.
Що робити у випадку тривоги / Зображення Центру стратегічних комунікацій