"Торгуємо на свій страх і ризик", – у "червоних" Чернівцях працює Калинівський ринок

Попри те, що Чернівці перебувають у червоній зоні карантину, найбільший у регіоні "Калинівський ринок" продовжує працювати. Підприємці зізналися, що не можуть не працювати у передвеликодній період, адже потрібні гроші.

Зараз продавці вийшли працювати всупереч червоній зоні на власний страх і ризик. Частина з підприємців намагаються дотримуватися карантинних вимог, але черги та скупчення людей на ринку є.

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Яка ситуація на Калинівському ринку

11 квітня на ринок прийшло чимало людей, адже тривалий час ринок був зачинений на карантин. Зараз всі входи на ринок, окрім центрального в'їзду, зачинені. Якраз через нього більшість покупців і потрапляє на базар. Маски одягають не всі, хоча скупчення людей в торгових рядах час від часу з'являються.

Підприємиця Тетяна торгує взуттям. Її контейнер відчинений, а на ньому висить табличка "Видача онлайн-замовлень". Жінка вийшла працювати, бо це чи не єдиний час у році, коли можна заробити для сім'ї "копійку".

У перші дні, як запровадили цей локдаун, нас залякували поліцією. Ходили тут, перевіряли, щоб ми не працювали. Зараз, на щастя, не змушують зачинятися. Мабуть, через те, що скоро Буковина має вийти з цих обмежень,

– розповіла продавчиня.



У "червоних" Чернівцях працює Калинівський ринок / Фото "Молодого буковинця"



У Чернівцях працює найбільший у регіоні ринок / Фото "Молодого буковинця"

Яка ситуація на Калинівському ринку: дивіться відео

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