Росіяни продовжують тероризувати українські міста ударними безпілотниками. Під час повітряної тривоги вибухи прогриміли у Чернівцях.

Очільник місцевої ОВА попереджав жителів про небезпеку.

Що відомо про атаку?

Близько 14:51 повітряну тривогу жовтого рівня оголосили для Дністровського району. Згодом вона поширилася на Чернівецький, Вижницький райони.

О 15:20 було відомо про БпЛА над обласним центром. "Негайно покиньте громадські місця!", – написав Руслан Осипенко.

Уже о 15:22 було чутно вибухи. Місцеві телеграм-канали писали про можливе збиття БпЛА, однак закликали бути уважними з уламками.

За непідтвердженою інформацією, в місті було влучання. Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки. У разі, якщо такі дані з'являться, ми обов'язково оновимо матеріал.

Нагадаємо, раніше вибухи гриміли також на Прикарпатті. Тоді повідомлялося, що дрон летів у бік Бурштинської ТЕС.