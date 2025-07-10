У Чернівцях пролунали вибухи

Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами" у ніч на 10 липня. Під ударом зокрема опинилися Чернівці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Хороші Чернівці".

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Що відомо про вибухи в Чернівцях

У ніч на 10 липня російські війська атакували Чернівці за допомогою ударних БпЛА. Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили близько опівночі.

Вже о 00:27 з'явилася інформація про те що в Чернівцях пролунали вибухи.

Відлуння вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що наразі немає офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів Чернівцях.

Тільки у Чернівецькій обласній військовій адміністрації написали у соціальних мережах, що "ворожі обʼєкти порушили повітряний простір Буковини". Жителів Чернівців та околиць закликали йти до сховищ.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що востаннє росіяни атакували Чернівецьку область у ніч на 23 травня. Тоді внаслідок ворожого удару постраждала залізниця. На щастя, минулося без жертв та поранених.