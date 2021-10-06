У Чернівцях серед вулиці раптово помер студент-іноземець

На одній із вулиць Чернівців ввечері 5 жовтня раптово помер хлопець. Поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився 21-річний громадянин Індії.

Повідомлення від медиків до правоохоронців надійшло приблизно о 18:30. У ньому йшлося про хлопця без ознак життя на одній із чернівецьких вулиць.

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У Чернівцях на вулиці помер іноземець

На місці поліцейські встановили особу померлого. З'ясувалося, що він – 21-річний громадянин Індії.

Також стало відомо, що іноземець перебував в Україні на законних підставах і навчався на четвертому курсі одного з буковинських закладів вищої освіти.

Попередня причина смерті

За результатами зовнішнього огляду загиблого видимих ознак насильницької смерті не поліцейські не виявили. Для встановлення причини смерті тіло іноземця направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, вона настала внаслідок розриву аорти.

Слідчі поліції внесли відомості про смерть чоловіка до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про природну смерть. Крім того, про трагічний інцидент проінформували посольство Індії та департамент консульської служби МЗС України.