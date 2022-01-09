У Чернівцях сталося 2 пожежі з постраждалими: фото з місця подій

Під час різдвяних свят у Чернівцях сталося 2 пожежі, в яких постраждали люди. Одна з них спалахнула на проспекті Незалежності, інша – на вулиці Воробкевича.

На щастя, в обох випадках вдалося обійтися без жертв. Потерпілі – у лікарні. Там медики надають їм усю необхідну допомогу.

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Пожежа на проспекті Незалежності

Як пише у телеграмі ДСНС, одна з пожеж сталася на саме Різдво – 7 січня. Виклик про займання на проспекті Незалежності надійшов до рятувальників близько 13:45. Вогонь охопив квартиру в п'ятиповерховому будинку. Там утворилося сильне задимлення. На найвищому поверсі у квартирах перебували люди – 2 чоловіків та жінка. Вони намагалися самостійно покинути будинок, але не змогли. Вогнеборці врятували їх. 12 мешканців під'їзду оперативно евакуювали.



Рятувальники загасили пожежу на проспекті Незалежності / Фото ДСНС

Постраждав власник однієї з квартир

Внаслідок пожежі травмувався власник квартири, в якому вона спалахнула. Він намагався самотужки загасити вогонь до прибуття рятувальників. Пожежу вдалося локалізувати вже о 14:02. Через 4 хвилини її повністю ліквідували. За попередньою інформацією, займання сталося через коротке замкнення електромережі.



Вогнеборці врятували власника квартири / Фото ДСНС

Пожежа на вулиці Воробкевича

Ввечері 8 січня горіла квартира у багатоповерхівці на вулиці Воробкевича. Повідомлення про це надійшло у ДСНС о 21:30. через 15 хвилин займання локалізували, а о 21:47 – ліквідували. Загалом евакуювали 9 осіб, які через щільне задимлення не могли вибратися з під'їзду. Площа пожежі сягала 15 квадратних метрів. Чому вона спалахнула – поки невідомо.



Пожежу на Воробкевича швидко загасили / Фото ДСНС

Двоє жінок – у лікарні

Займання сталося на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. У квартирі, в якій спалахнула пожежа, рятувальники виявили 65-річну власницю – вона вже була без свідомості. Жінку винесли з квартири та передали медикам. Також вогнеборці врятували її 88-річну сусідку, яка не могла сама покинути дім. В обох діагностували отруєння продуктами горіння. Вони у лікарні.



Постраждалими жінками опікуються медики / Фото ДСНС