Трагедія під час ВЛК у Чернівцях: медики застали чоловіка вже в стані клінічної смерті
- Під час проходження лікарської комісії в Чернівцях помер чоловік.
- Чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, його запросили для уточнення військово-облікової інформації.
- Реанімаційні дії медиків не допомогли, тіло направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті.
На територій Чернівецького обласного ТЦК та СП під час проходження лікарської комісії помер чоловік. Коли медики прибули на місце, той вже був мертвий.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис омбудсмена Дмитра Лубінця. Загиблий перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.
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Що відомо про загибель чоловіка на ВЛК
Так, Дмитро Лубінець зазначив, що інформацію про смерть 32-річного чоловіка у ТЦК виявили під час моніторингу соціальних мереж. Встановлено, що інцидент стався вранці 7 лютого 2025 року.
Для з'ясування обставин інциденту представниця омбудсмена скерувала листи до ТЦК, зонального відділу ВСП та поліції.
Водночас, попередньо відомо, що правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів,
– вказав Лубінець.
Зазначається, що бригада медиків застала чоловіка в стані клінічної смерті. Реанімаційні дії не допомогли. Тіло направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті.
Слідчі органи розпочали досудове розслідування, кваліфікуючи подію як "природну смерть".