У Чернівцях вагітним переселенкам обіцяють надати комфортні умови при пологах

У Чернівці щодня приїжджає велика кількість людей, серед яких є і вагітні жінки. Майбутнім матерям пообіцяли надати допомогу в міському пологовому будинку №2.

У місті створили цілодобове консультування вагітних жінок. Вони можуть звернутися за акушерською, гінекологічною та неонатальною допомогою у будь-який час доби, повідомляє 24 канал.

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Вагітні жінки можуть стати на облік у пологовому будинку №2. Станом на 9 березня у медзакладі вже консультують понад 70 тимчасово переміщених жінок. Також майбутнім матерям пропонують пологи у комфортних умовах.

Ми забезпечені всім необхідним для якісного надання медичної допомоги. Працюють 10 індивідуальних пологових залів, 5 операційних, дитяча та доросла реанімація, що оснащені найсучаснішим обладнання,

– мовиться у повідомленні.

Медики додали, що під час пологів з жінкою може бути партнер. Крім того, у лікарні працюють медичні психологи, які у разі потреби нададуть психологічну підтримку. З початку війни у Чернівцях вже народжували вагітні з Києва та Харкова.

Телефонуйте до реєстратури за номером телефону – 0372 51 19 74. Також можна дзвонити безпосередньо лікарям:

Фесенко Оксана Вікторівна – 050 745 33 15;

Паскар Ірина Анатоліївна – 050 374 05 94;

Дорош Лариса Іванівна – 050 580 34 93;

Кікіріца Світлана Аурелівна – 050 538 14 33;

Жарюк Галина Миколаївна – 050 815 66 86;

Галатяк Ірина Борисівна – 050 939 34 73;

Лека Юлія Дмитрівна – 050 186 40 83.

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