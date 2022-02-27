У Чернівцях вперше – повітряна тривога

У місті Чернівці оголошена повітряна тривога! Усім мешканцям слід негайно піти в укриття.

Відзначимо, що це перша повітряна тривога в Чернівцях з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну. Досі місто не було під загрозою атак окупантів.

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Почувши звуки сирени або ж побачивши повідомлення про тривогу, слід терміново сховатися в укриттях цивільного захисту. Таких споруд у Чернівцях є 135 штук, але тільки 68 із них придатні у випадку надзвичайних ситуацій, повідомляє ZAXID.NET. Перебувати там можуть працівники об'єктів критичної інфраструктури, медики та їхні пацієнти, а також люди, які забезпечують життєдіяльність міста (пекарі, водії та інші).

Решту громадян можуть переховатись у підвалах своїх будинків. Покидати укриття можна тільки після наступного сигналу сирени та відповідної вказівки влади. Стежте за актуальною інформацією на офіційних теле- та радіоканалах свого міста.

Інтерактивна карта укриттів у Чернівцях

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