Залишила тіло сина у валізі: у Чернівцях засудили жінку та визнали винною у смерті дитини

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У Чернівцях суд визнав винною 23-річну Анну Пілявську, яка у 2019 році залишила тіло померлого сина у валізі. Жінку засудили до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Джерело:

Чернівецька обласна прокуратура

Згідно з постановою суду, жінка злісно ухилялася від виконання батьківських обов'язків. Вона абсолютно не доглядала за дитиною та залишала сина чужим людям.

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Ба більше, Пілявська неодноразово залишала 3-річного сина без нагляду та нехтувала його харчуванням.

На жаль, через відсутність догляду за дитиною у червні 2019 року хлопчик захворів. Однак жінка навіть не звернулася до лікарів. Самостійно також не надала йому медичну допомогу.

Внаслідок недбалості дитина померла. Натомість жінка вирішила скласти тіло сина у валізу. Вона залишила її на околиці Чернівців.

Причина смерті

Судмедексперти встановили, що хлопчик помер до того, як його залишили у валізі. Ознак насильницької смерті не було. Дитина померла через удушення, викликане бронхіальною астмою.

Моторошна знахідка у Чернівцях: коротко про злочин

  • 27 червня 2019 року на околицях Чернівців перехожі виявили червону валізу. Це було приблизно о 21:00.
  • Як виявили правоохоронців, у валізі лежало тіло мертвого хлопчика. Він був замотаний у ковдру.
  • Начальник управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області Олександр Раренко повідомив, що жінка тягла валізу 2 кілометри.
  • Вона все зробила самостійно о 3 годині ночі 26 червня.
  • Як відомо, жінка родом з Хмельниччини. Вона переїхала до Чернівців, адже у рідному місці її підозрювали у крадіжках.