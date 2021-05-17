Залишила тіло сина у валізі: у Чернівцях засудили жінку та визнали винною у смерті дитини

У Чернівцях суд визнав винною 23-річну Анну Пілявську, яка у 2019 році залишила тіло померлого сина у валізі. Жінку засудили до 3 років 6 місяців позбавлення волі.
Джерело:Чернівецька обласна прокуратура
Згідно з постановою суду, жінка злісно ухилялася від виконання батьківських обов'язків. Вона абсолютно не доглядала за дитиною та залишала сина чужим людям.
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Ба більше, Пілявська неодноразово залишала 3-річного сина без нагляду та нехтувала його харчуванням.
На жаль, через відсутність догляду за дитиною у червні 2019 року хлопчик захворів. Однак жінка навіть не звернулася до лікарів. Самостійно також не надала йому медичну допомогу.
Внаслідок недбалості дитина померла. Натомість жінка вирішила скласти тіло сина у валізу. Вона залишила її на околиці Чернівців.
Причина смерті
Судмедексперти встановили, що хлопчик помер до того, як його залишили у валізі. Ознак насильницької смерті не було. Дитина померла через удушення, викликане бронхіальною астмою.
Моторошна знахідка у Чернівцях: коротко про злочин
- 27 червня 2019 року на околицях Чернівців перехожі виявили червону валізу. Це було приблизно о 21:00.
- Як виявили правоохоронців, у валізі лежало тіло мертвого хлопчика. Він був замотаний у ковдру.
- Начальник управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області Олександр Раренко повідомив, що жінка тягла валізу 2 кілометри.
- Вона все зробила самостійно о 3 годині ночі 26 червня.
- Як відомо, жінка родом з Хмельниччини. Вона переїхала до Чернівців, адже у рідному місці її підозрювали у крадіжках.