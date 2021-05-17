Залишила тіло сина у валізі: у Чернівцях засудили жінку та визнали винною у смерті дитини

У Чернівцях суд визнав винною 23-річну Анну Пілявську, яка у 2019 році залишила тіло померлого сина у валізі. Жінку засудили до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Згідно з постановою суду, жінка злісно ухилялася від виконання батьківських обов'язків. Вона абсолютно не доглядала за дитиною та залишала сина чужим людям.

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Ба більше, Пілявська неодноразово залишала 3-річного сина без нагляду та нехтувала його харчуванням.

На жаль, через відсутність догляду за дитиною у червні 2019 року хлопчик захворів. Однак жінка навіть не звернулася до лікарів. Самостійно також не надала йому медичну допомогу.

Внаслідок недбалості дитина померла. Натомість жінка вирішила скласти тіло сина у валізу. Вона залишила її на околиці Чернівців.

Причина смерті

Судмедексперти встановили, що хлопчик помер до того, як його залишили у валізі. Ознак насильницької смерті не було. Дитина померла через удушення, викликане бронхіальною астмою.

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