"Миттєва карма": у Чернівцях жінка наламала гілок магнолії, але життя відразу ж покарало

З настанням весни людям вкотре нагадують, що не можна ламати гілки квітучих дерев. Водночас деякі люди продовжують полювати за "букетами". У мережі опублікували кадри "миттєвої карми".

На оприлюдненому відео видно, як жінка ламає гілки магнолії собі для букета. Водночас всесвіт не оцінив такої флористичної ініціативи, й карма спрацювала миттєво.

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Жінка перечепилася й впала. У мережі опублікували відео з камер. Люди пишуть, що таке робити з магнолією – сором.

Жінка наламала гілок магнолії, а карма спрацювала миттєво: дивіться відео

Політика у Тернополі упіймали за нищенням дерев

У березні 2023 року у Тернополі за нищенням дерев упіймали Михайла Ратушняка – колишнього депутата та кандидата в мери міста. Місцеві ЗМІ заявили, що політика та його "спільників" затримали 22 березня. Загалом вони встигли понищити майже 8 десятків дерев. Мовиться про територію парку "Загребелля".

Oдним із зaтpимaних виявивcя Михaйлo Paтушняк, цe вжe вдpугe йoгo лoвлять нa гapячoму в пapку "Зaгpeбeлля",

– мовиться у повідомленні місцевих ЗМІ.

Минулого разу Ратушняка затримали ще у 2021 році. Тоді він встиг набрати добряче соку.

Тим часом у Львові деревом надміру зацікавився єнот

Дерева цікавлять не лише людей. У Львові на вулиці Промисловій стався інцидент за участі єнота. Він видерся на дерево, вкрите бруньками. Пухнастика зафіксували на висоті приблизно 10 метрів. Єнот сидів, вхопившись лапками за гілку, й не міг самостійно спуститися.

Небайдужі люди викликали рятувальників. Щоб лапки пухнастика знову торкнулися землі, довелося проводити рятувальну операцію. На щастя, малюк не постраждав. Рятувальники передали його у "Домівку врятованих тварин".

"У нас вийшла дуже хороша рятувальна операція. Всього за кілька хвилин єнот був у боксі і вже їхав у Домівку",

— каже керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Хто господар єнота, та як пухнастик опинився на дереві на висоті 10 метрів, наразі не повідомляють.