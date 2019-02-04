Черный январь: истории защитников Украины, у которых внезапно остановилось сердце

Самому младшему из внезапно скончавшихся военных был всего 31 год: он участвовал в боях под Авдеевкой и служил офицером во львовской "сухопутке". У капитана осталась дочка, которой нет и года.

У "Кузи" остановилось сердце. Не выдержал. Хороший был мужик, мы все его очень уважали, – говорит один из бойцов 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады.

Мы стоим на передовых позициях возле Крымского. В 2015 году майор Виталий Кузнецов с позывным Кузя принимал участие в боях в районе поселка, а 21 ноября 2018-го во время боевого дежурства у него, начальника разведки батальона, здесь же внезапно остановилось сердце. Кузе было 44 года, в Ивано-Франковске у него осталась жена и трое детей.

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Сначала мы хотели рассказать вам истории всех военных, умерших от остановки сердца после или вовремя участия в войне на Донбассе. Но почти сразу выяснили, что таких случаев сотни. А официальная статистика причин смерти бойцов уже после окончания службы не ведется вовсе.

Только в январе сердце внезапно остановилось, как минимум, у четверых участников боевых действий. Самому молодому из умерших был всего 31 год.

Тем временем, по данным Пресс-центра штаба Операции объединенных сил (ООС), первый месяц 2019-го стал самым "тихим" за время ООС – боевики нарушили перемирие 202 раза. На передовой погибли трое военных, еще 28 получили ранения.

Сердце капитана

Вечером 25 января на странице капитана Андрея Вильгуша в Facebook поменялась аватарка: улыбчивый молодой мужчина сменился на горящую свечу на черном фоне. В ночь на 24 января сердце 31-летнего военного остановилось, и десятки СМИ опубликовали новость с колючим "внезапно скончался".



Андрей Вильгуш с военными товарищами. Двоих из трех на фото уже нет в живых / Фото Facebook

Несколько месяцев назад у Андрея родилась дочка. За 10 дней до смерти капитан опубликовал в соцсети семейное фото возле новогодней елки – он держит дочурку на руках, супруга тоже рядом. Когда началась война, кадровый офицер не стал прятаться и добровольно отправился на передовую. Капитан, в частности, участвовал в защите Авдеевки. В 2012-м он окончил Национальную академию сухопутных войск им. П. Сагайдачного по специальности "управление действиями механизированных подразделений", а после проходил службу на разных должностях и в войсках, и в академии.

На момент трагедии Вильгуш служил в самой "сухопутке". Также в академии раньше работал старший брат Андрея Денис Вильгуш – он был курсовым офицером. Друзья братьев говорят, что Андрей и Денис очень похожи – оба размеренные, справедливые и спокойные офицеры.

В последнюю путь капитана Андрея Вильгуша провели 26 января.

"Мечтал о тракторе, хотел работать на земле"

На днях в Винницкой области прощались с еще одним защитником Украины – 46-летним солдатом Владимиром Баюрко. 24 января у мужчины остановилось сердце в зоне ООС под Мариуполем. Как сообщил в Facebook сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности ГПУ Сергей Сердюк, с Баюрко попрощались 28 января в родном поселке Нападовка (Липовецкий район). В последнюю путь односельчане провожали солдата на коленях.

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Баюрко был призван по мобилизации летом 2015-го. Через год он вернулся домой и, по данным Facebook-сообщества "Мій Липовець", работал оператором по отоплению в местной школе.

Мечтал о тракторе, хотел работать на земле, любил ухаживать за хозяйством, разводил птицу, помогал сестрам. Огороды свои обрабатывал сам. Работящий, добрый и искренний, всегда открытый для всех. Сердиться не умел с роду, со всеми жил в мире и согласии. В феврале 2018 года подписал контракт с ВСУ, – пишет о Баюрко сообщество.

В один день, 19 января, остановились сердца двух добровольцев – бойца батальона "Січ" Остапа Вергуна и члена "Правого сектора" (ПС) с позывным Гаха.

Остап Вергун воевал на передовой в первые три года войны. На фронт мужчина попал сразу после Майдана – там был активистом и участвовал в столкновениях с силовиками. Вергуну был 41 год, о том, что беспокоит сердце он стал говорить после того, как на Майдане возле него взорвалась граната.



Остап Вергун

Говорил мне недавно, что в последнее время болит в груди. Планировал после праздников лечь в больницу, обследоваться. Остап был очень добрым человеком, но чрезвычайно жестким в плане справедливости. Часто подходил ко мне и спрашивал: "Когда мы идем то все чистить?" Говорил: "Я на то беззаконие не могу смотреть. Даже новости не включаю. Не за то мы воевали, – комментировал изданию LMN глава Сообщества АТО Городецкого района Виталий Смилка.

Вергуна похоронили в родном поселке Бартатов подо Львовом. У ветерана войны на Донбассе осталось четверо детей.

В этот же день, но в зоне проведения ООС, внезапно остановилось сердце добровольца ПС с позывным Гаха. Мужчина был родом из Херсона.



Остап Вергун / Фото Facebook

Не выдержало сердце той боли, что погибают лучшие... Хотел на фронт. Не пускали. Все равно поехал. Радовался, что может передать свои знания и опыт в медицинском подразделении..., – написали о Гахе на Facebook-странице ПС.

Сердечно-сосудистые заболевания много лет являются одной из главных причин смерти украинцев. Однако война сделала так, чтобы фраза "сердце остановилось" встречалось еще чаще. В Институте им. Амосова еще в 2017-м посчитали, что с 2014-го, когда началась оккупация Донбасса, мы стали в 6 раз чаще страдать от сердечно-сосудистых заболеваний, чем было в мирное время. Медики также посчитали, что теперь сердце у людей болит в полтора раза чаще, чем 25 лет назад.