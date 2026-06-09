Червень і липень цього року можуть визначити дуже багато, – Зеленський

Володимир Зеленський стверджує, що червень та липень 2026 року можуть мати визначальний характер для війни в Україні. Наразі потрібно змусити Росію повернутися до дипломатичного треку.

Про це 9 червня президент України повідомив під час пресконференції із президентом Естонії Аларом Карісом, передає 24 Канал.

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Що визначать події у червні та липні?

Володимир Зеленський заявив, що зараз важливо підготуватись до переговорів та рішень, які очікуються від самітів Євросоюзу, країн G7 та НАТО

Червень і липень в цьому році можуть визначити дуже багато. Перше, потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може їй щось принести,

– сказав глава держави.

Також Зеленський підкреслив, що Сили оборони мають сильні позиції на фронті. Натомість держава-агресор втрачає понад 30 тисяч військових як ліквідованими, так і пораненими.

Окремо український лідер підкреслив ефективність далекобійних операцій України. Йдеться про удари по російській логістиці, об'єктам нафтопереробки та військовому виробництву.

У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек,

– закликав Зеленський.

Нагадаємо, із початку 2025 року переговори за участю США координували спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Однак через відсутність прогресу європейські країни заявили про готовність взяти на себе головну роль у перемовинах.

Європейські лідери закликали до прямих переговорів між Україною та Росією за участю як США, так і Європи. А також визначили п'ять ключових умов для досягнення миру.