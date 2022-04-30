"Червоних прапорців" Гіркін не перейде, – Фейгін сказав, кому вигідні заяви терориста

Ексватажок бойовиків Ігор Гіркін може в Росії висловлювати свою думку. Однак після цього він відповідає за свої слова.

Те, що говорить Гіркін, цілком ймовірно, вигідно федеральній службі Росії. Про це в ефірі 24 каналу сказав правозахисник Марк Фейгін.

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"Гіркін може щось говорити, але йому постфактум дадуть по голові. Він розуміє, з чим має діло. Тому ніколи "червоних прапорців" не перейде", – наголосив Фейгін.

За його словами, все, що говорить ексватажок бойовиків у будь-якому вигляді, всередині ФСБ комусь це потрібно.

"Гіркін – удаваний антипутініст"

Правозахисник вважає, що роль Гіркіна – брутального антипутініста – насправді удавана. Однак його заяви теж потрібні для якихось оперативних цілей, задач.

Якби він (Гіркін – 24 канал) виходив за межі дозволеного, то припинив би свою публічну активність. У нього немає воєнноцензурного формального обмеження. За допомогою своєї "криші" він може озвучувати щось, що потрібне комусь у ФСБ. Марк Фейгін Російський правозахисник

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