Червоний хрест підіграє Росії, – Саакян

Червоний Хрест заявив, що хоче відкрити офіс в Ростові-на-Дону, аби допомагати постраждалим від російсько-української війни. Однак у всіх їхніх останніх діях бачать не нейтралітет, а підігрування Росії.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. Він зазначив, що зараз є складна ситуація, щодо діяльності цієї міжнародної організації.

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Нейтралітету немає

За словами Саакяна, логіка Червоного Хреста зрозуміла: вони допомагають всім людям, яких переселили з будь-яких територій, виходячи з позицій абсолютної нейтральності. Так вони чинять у всіх конфліктах, і це завжди всім не подобається.

Як зазначив політолог, їхня ціль – допомога людині. Водночас байдуже – хто вбивця, хто ні, головне допомогти.

Тоді їм треба бути абсолютно рівновіддаленими від всіх. Втім у цьому випадку Червоний Хрест проявляє позицію віддаленості від України, однак підіграє Росії,

– заявив Саакян.

Співучасниця депортації

Як підкреслив Саакян, якщо Червоний Хрест відкриває свої пункти на території Росії, то тоді має коригувати інформаційну компанію. Він пояснив, що зараз організація забирає гроші по всьому світу для допомоги українцям.

Водночас на думку політолога, Червоний Хрест витрачає частину суми на допомогу російській інформаційній кампанії та діяльності ворога стосовно зміни демографічного складу України. Тобто фактично організація стає співучасницею депортації людей з України.

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"Тут і закрадається обман. Червоний Хрест або має оголосити, куди витрачає гроші, і тоді їх просто дадуть менше, оскільки ніхто не захоче це підтримувати. Або діяти згідно з тим, на що збирали гроші, і що схвалили лідери суспільної думки у всьому світі", – зазначив Саакян.

Організація стає не рішенням, а проблемою

Крім того, організації потрібно визначитись з лексикою, якою вони комунікують щодо цієї ситуації. На думку Саакяна, навіть на словах ми часто чуємо нейтральну лексику, яка приправлена певними російськими наративами.

Це неприйнятно, оскільки тоді будь-яка блага діяльність Червоного Хреста допомагає Росії коїти ще більше таких злочинів та знедолювати ще більше людей. У такому випадку ця організація є не тільки частиною рішення, але і частиною проблеми,

– пояснив політолог.

Саакян також зазначив, що Червоний Хрест не може гарантувати безпеки людям на території Росії. Як він зауважив, організація не може її гарантувати навіть для власних працівників, оскільки країна-агресорка не дотримується правил та традицій ведення війни.

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