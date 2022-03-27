Червоний Хрест виключив допомогу Росії в "евакуації" українців

Міжнародний комітет Червоного Хреста заперечив відкриття офісу в російському місті Ростові-на-Дону. Також там заявили, що не сприяють депортації українців до Росії.

Відповідну заяву міжнародна організація оприлюднила після звинувачень в інтернеті. Мовилося про те, що вони нібито сприяють Росії виселити десятки тисяч українців до Росії.

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Ми ніколи не допомагаємо в організації чи проведенні примусової евакуації. Це правда для України. Це справедливо для всього світу, де ми працюємо. Ми не будемо підтримувати будь-яку операцію, яка суперечить волі людей,

– заявили в організації.

Також відповіли й на зауваження Ірини Верещук про те, що Червоний Хрест збирається відкрити офіс у Росії. Там зауважили, що організація не має офісу в Ростові-на-Дону, але розширює регіональну структуру. Мовляв, так хочуть мати можливість відповідати на потреби там, де їх бачать. Пріоритетом є забезпечення постійного постачання рятувальної допомоги людям, де б вони не були.

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