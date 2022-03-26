Червоний Хрест займає дивну вичікувальну позицію в багатьох випадках, – МВС

Червоний Хрест заявив, що відкриє свої пункти в Ростові-на-Дону. Це – ще один доказ дивної вичікувальної позиції, яку займає ЧХ.

У певних випадках Червоний Хрест справді допомагає Україні. Однак у більшій частині – організація не відповідає тим цілям і завданням, які прописані в її статутній діяльності. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Денисенко: Більша частина зусиль ЧХ – формальність

За його словами, насправді більша частина зусиль ЧХ у найвидимішій частині – щодо гуманітарних коридорів, – на жаль, є формальними відписками.

Гуманітарні коридори вдається впроваджувати тільки завдяки залученню інших гравців на дипломатичному рівні – України та перемовників.

Червоний Хрест займає, м'яко кажучи, дивну вичікувальну позицію – не у всіх, але у дуже великій частині випадків,

– наголосив Денисенко.

Воювати з ЧХ зараз не час, – Денисенко

Як зауважив радник глави МВС, запитань до ЧХ більше, ніж до будь-якої іншої гуманітарної організації.

"Попри все, зараз не час воювати із Червоним Хрестом. Прийде час – і ми згадаємо все. Зараз треба використовувати їх там, де можемо використати", – додав Денисенко.

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