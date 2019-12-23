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      Червоний Хрест матиме доступ до ув'язнених в Україні: набув чинності відповідний закон

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      Червоний Хрест відтепер матиме доступ до ув'язнених / brovary.net.ua

      Зміни до закону "Про попереднє ув'язнення", які стосуються забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до взятих під варту осіб набули чинності у неділю, 22 грудня.

      Текст закону 21 грудня опублікували в "Голосі України", документ набув чинності наступного дня після публікації.

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      Закон надає представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста право безперешкодного доступу до осіб, взятих під варту.

      Документ доповнює частиною 5 статтю 12 закону "Про попереднє ув'язнення":

      • Відтепер представникам Червоного Хреста надається право "побачення з особами, взятими під варту, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості".

      Закон ухвалили для того, щоб привести у відповідність українське законодавство до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни.

      Важливо: такий крок потрібен Україні серед іншого й для того, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав законні підстави для доступу на окуповані території Донбасу.

      Що таке Червоний Хрест

      Це приватна гуманітарна установа, заснована у Швейцарії 1863 року. Комітет має унікальні повноваження для захисту жертв міжнародних і внутрішніх збройних конфліктів.

      Сам Червоний Хрест позиціює себе так:

      • "Міжнародний комітет Червоного Хреста є неупередженою, нейтральною та незалежною організацією, чия самостійна гуманітарна місія полягає в захисті життя та гідності жертв війни та ситуацій внутрішнього насильства та надання їм допомоги".

      Функції Червоного Хреста:

      • Стежити за дотриманням протиборчими сторонами Женевських конвенцій.
      • Організовувати медичний догляд та догляд за пораненими на полі бою.
      • Контролювати, як поводяться з військовополоненими.
      • Допомагати в пошуку зниклих безвісти.
      • Забезпечувати захист цивільного населення в зоні конфлікту.
      • Бути нейтральним посередником між сторонами конфлікту.

      Фінансують Червоний Хрест із добровільних пожертвувань.

      Закон "Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту" Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року, а президент Зеленський підписав його 19 грудня.

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      22 грудня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Окуповані території
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