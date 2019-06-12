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      "Червоний куток": стіни виборчкому у Дніпрі обвішали радянськими символами – фото

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      Стіни виборчкому у Дніпрі прикрашають радянські символи
      Стіни виборчкому у Дніпрі прикрашають радянські символи / Фейсбук "Опори" у Дніпрі

      У приміщенні окружної виборчої комісії №24 у Дніпрі на стінах повісили дошки з забороненою радянською символікою. Членів комісії така ситуація абсолютно не турбує.

      Фото незвичного інтер’єру на своїй сторінці уFacebook опублікував дніпровський осередок громадянської мережі "Опора".

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      Члени комісії не бачать у радянських стендах жодного порушення.

      Друзі. У нас дві новини. Подання в 24 ОВК прийняли, але інтер'єр приміщення комісії засмутив,
      – пишуть у повідомленні.

      Окрім портретів "творців перемоги", на стінах видно серп і молот на фоні червоної зірки, а також георгіївську стрічку.


      Виборчком прикрашають не лише радяснькі символи/ www.facebook.com/opora.dnipro

      "Спостерігачі кажуть, що зараз вони знаходяться "наліво від центрального входу", а члени комісії називають це "красним уголком", – зазначила одна з активісток "Опори".

      Які символи належать до забороненої символіки?Герб і прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутику, в якій зображене поєднання серпа та молота, п'ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, що обіймали керівні посади в вищих органах СРСР тощо. Згідно з законом, виготовлення та поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда тоталітарних режимів карається строком від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Новини України Декомунізація Новини Дніпра
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