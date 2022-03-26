У черзі – "швидкі" з пораненими дітьми: Денісова про заблокованих окупантами маріупольців

Російські найманці не дають маріупольцям можливості виїхати. Так, у заторі стоять навіть карети швидкої допомоги з пораненими дітьми.

Про це розповіла омбудсменка Людмила Денісова. Вона підкреслила, що до неї надходять звернення родичів осіб, які опинилися у пастці російських окупантів.

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Карети швидкої допомоги стоять з пораненими дітьми

Зокрема поблизу Василівки, що у Запорізькій області, російські найманці заблокували проїзд. Внаслідок цього утворився багатокілометровий затор із біженців із Маріуполя. На жаль, у ньому також стоять карети швидкої допомоги з пораненими дітьми.

Людмила Денісова наголошує на тому, що дії Росії грубо порушують Женевські конвенції. Ба більше, вони кваліфікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом кримінального суду.

Міністерка Ірина Верещук зазначила, що на блокпості "Василівка" окупанти вже кілька годин не пропускають 53 автобуси з дітьми, жінками, а також людьми поважного віку. Крім того, окупанти спеціально проводять ретельний огляд тих, хто намагається перетнути блокпост. Це також уповільнює рух.

До теми – Ранковий брифінг Ірини Верещук за 26 березня – дивіться відео: