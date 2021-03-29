Чеський мільярдер Петер Келлнер загинув внаслідок падіння вертольота на Алясці

На Алясці 27 березня впав екскурсійний вертоліт Eurocopter AS50. Серед загиблих унаслідок авіакатастрофи виявився 56-річний найбагатший чоловік Чехії Петер Келлнер.
Джерело:The Washington Post
Внаслідок трагедії на гірськолижному курорті Tordrillo Mountain Lodge загинуло 5 людей. Їхні тіла знайшли рятувальники.
Актуально На Алясці впав екскурсійний вертоліт: 5 людей загинули
Що відомо про Келлнера
Загиблий є засновником PFF Group та найбагатшим бізнесменом Чехії.
У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes Келлнер посів 70 місце у 2020 році. Його капітал оцінюють у 17,5 мільярда доларів.
Келлнер є власником банку Home Credit та колишнім власником мережі магазинів побутової техніки "Ельдорадо".
За словами прессекретарки гірськолижного комплексу Мері Ен Пру, похорон мільйонера відбудеться у тісному родинному колі.
Хоча його робоче життя було відзначене неймовірною працьовитістю та творчістю, його приватне життя належало родині та дітям. Тому похорон відбуватиметься у тісному сімейному колі,
– наголосила Пру.
До речі, Келлнер був постійним гостем готелю.
Головне про трагедію на Алясці
- Екскурсійний вертоліт впав близько 18:30. Наразі причина авіакатастрофи невідома.
- Пошук пасажирів та екіпажу розпочали лише після того, як вертоліт не повернувся у встановлений час.
- На місці події рятувальники виявили тіла 5 загиблих – двох громадян Чехії, одного американця, гіда та пілота.
- Ще одного постраждалого з травмами відвезли у лікарню. Його стан стабільно важкий.
- На сайті Tordrillo Mountain Lodge пише, що ціна за екскурсію на вертольоті стартує від 15 тисяч доларів за людину.
- Наразі причину трагедії розслідують.