Чеський мільярдер Петер Келлнер загинув внаслідок падіння вертольота на Алясці

На Алясці 27 березня впав екскурсійний вертоліт Eurocopter AS50. Серед загиблих унаслідок авіакатастрофи виявився 56-річний найбагатший чоловік Чехії Петер Келлнер.

Внаслідок трагедії на гірськолижному курорті Tordrillo Mountain Lodge загинуло 5 людей. Їхні тіла знайшли рятувальники.

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Що відомо про Келлнера

Загиблий є засновником PFF Group та найбагатшим бізнесменом Чехії.

У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes Келлнер посів 70 місце у 2020 році. Його капітал оцінюють у 17,5 мільярда доларів.

Келлнер є власником банку Home Credit та колишнім власником мережі магазинів побутової техніки "Ельдорадо".

За словами прессекретарки гірськолижного комплексу Мері Ен Пру, похорон мільйонера відбудеться у тісному родинному колі.

Хоча його робоче життя було відзначене неймовірною працьовитістю та творчістю, його приватне життя належало родині та дітям. Тому похорон відбуватиметься у тісному сімейному колі,

– наголосила Пру.

До речі, Келлнер був постійним гостем готелю.

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