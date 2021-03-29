Чеський мільярдер Петер Келлнер загинув внаслідок падіння вертольота на Алясці

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На Алясці 27 березня впав екскурсійний вертоліт Eurocopter AS50. Серед загиблих унаслідок авіакатастрофи виявився 56-річний найбагатший чоловік Чехії Петер Келлнер.

Джерело:

The Washington Post

Внаслідок трагедії на гірськолижному курорті Tordrillo Mountain Lodge загинуло 5 людей. Їхні тіла знайшли рятувальники.

Актуально На Алясці впав екскурсійний вертоліт: 5 людей загинули

Що відомо про Келлнера

Загиблий є засновником PFF Group та найбагатшим бізнесменом Чехії.

У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes Келлнер посів 70 місце у 2020 році. Його капітал оцінюють у 17,5 мільярда доларів.

Келлнер є власником банку Home Credit та колишнім власником мережі магазинів побутової техніки "Ельдорадо".

За словами прессекретарки гірськолижного комплексу Мері Ен Пру, похорон мільйонера відбудеться у тісному родинному колі.

Хоча його робоче життя було відзначене неймовірною працьовитістю та творчістю, його приватне життя належало родині та дітям. Тому похорон відбуватиметься у тісному сімейному колі,
– наголосила Пру.

До речі, Келлнер був постійним гостем готелю.

Головне про трагедію на Алясці

  • Екскурсійний вертоліт впав близько 18:30. Наразі причина авіакатастрофи невідома.
  • Пошук пасажирів та екіпажу розпочали лише після того, як вертоліт не повернувся у встановлений час.
  • На місці події рятувальники виявили тіла 5 загиблих – двох громадян Чехії, одного американця, гіда та пілота.
  • Ще одного постраждалого з травмами відвезли у лікарню. Його стан стабільно важкий.
  • На сайті Tordrillo Mountain Lodge пише, що ціна за екскурсію на вертольоті стартує від 15 тисяч доларів за людину.
  • Наразі причину трагедії розслідують.