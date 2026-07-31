"Чесний призов": ДБР провело понад 60 обшуків і викрило десятки посадовців ТЦК

Масштабне очищення системи комплектування та мобілізації набирає обертів по всій країні. Слідчі викривають нові схеми зловживань, хабарництва та затримують причетних посадовців.

Про проміжні результати масштабної спецоперації під назвою "Чесний призов" повідомило Державне бюро розслідувань. У межах 17 кримінальних проваджень працівники відомства вже провели 61 обшук і вручили підозри 15 фігурантам, а двох осіб затримали. Слідчі дії охопили столицю та цілу низку областей у різних регіонах країни.

Правоохоронці розслідують одразу декілька напрямів зловживань у системі. Серед них – незаконне втручання до електронного реєстру "Оберіг", факти фіктивної мобілізації та бронювання, сприяння ухиленню від військової служби, а також штучне завищення показників роботи ТЦК. Крім того, під прицілом слідчих опинилися факти насильства щодо цивільних та спроби керівників прикрити такі злочини.

Офіційні підозри вже вручили службовцям територіальних центрів комплектування у Києві, а також на Київщині, Черкащині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещини, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Разом із ними серед фігурантів опинився і працівник поліції. Під час обшуків слідчі вилучили готівку, мобільні телефони, військові документи та носії інформації з електронних систем.

У відомстві наголошують, що спецоперація "Чесний призов" перебуває в активній фазі й наведені показники не є остаточними. Наразі триває аналіз вилучених речових доказів та встановлюється повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, раніше на нашому сайті повідомлялося, що масштабні обшуки у понад сотні ТЦК ДБР проводило спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Також нещодавно ми писали про затримання військовослужбовця ТЦК на Одещині, який вимагав пальне в обмін на бронювання від мобілізації.