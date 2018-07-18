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Чи бойкотували українці і світ політичний футбол: паралелі і суперечності під час мундіалю

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За місяць, доки у Росії тривав чемпіонат світу з футболу на фронті загинуло 13 українських воїнів, 59 поранило. Попри те, що Чемпіонат світу приймала у себе ворожа нам держава, в Україні футбол дивилися. Про це свідчать і рейтинги телетрансляцій, і заповнені паби під час кожного матчу. А особливо, після того, як хорвати підігріли цікавість до гри своїм відеопривітанням.

Бойкоту не вийшло. На мундіаль у Росію приїхали, мало не всі хто погрожував Путіну санкціями. Серед них і президенти Франції, Хорватії, король Іспанії і Бельгії, президент Японії. Принагідно виправдовуються, мовляв це не формальні зустрічі. До того ж експерти додають, що це добрий піар.

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Неабиякий інтерес українців до Чемпіонату підтверджують і рейтинги офіційного транслятора – телеканалу Інтер. Під час фінальних стадій мундіалю вони зашкалювали. Загалом футбол в Україні дивився кожен третій мешканець. І левова частка в пабах.

Ще одне самозаперечення. Приходити на перегляд матчів закликали навіть представники Федерації Футболу України. Ось Олександр Гливінський прес-аташе ФФУ запрошує переглянути в пабі гру Англії з Колумбією. Проте найкраще заохотили дивитися футбол хорвати, коли присвятили перемогу над Росією – Україні. 

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Українці вже могли прикриватися патріотизмом і неховаючись дивитися матчі. А от футболіст Домагой Віда після цього випадку отримав суворе попередження, а помічника тренера Огніна Вукоєвіча взагалі оштрафували і звільнили з посади.

Та якщо чиновники ФФУ пообіцяли Вукоєвичу посаду тренера в Україні і навіть зголосилися оплатити штраф, то Президент Хорватії розсипалася в компліментах Росії. Попри приниження гравців збірної її крани.

В цей час правозахисники, втративши надію на підтримку світу, намагалися витягнути з кремлівських тюрем наших бранців. 

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини політики Новини України Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 канал
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