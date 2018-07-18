Бойкотировали ли украинцы и мир политический футбол: параллели и противоречия во время мундиаля

За месяц, пока в России продолжался чемпионат мира по футболу на фронте погибло 13 украинских воинов, 59 ранено. Несмотря на то, что Чемпионат мира принимало у себя враждебное нам государство, в Украине футбол смотрели. Об этом свидетельствуют и рейтинги телетрансляций, и заполненные пабы во время каждого матча. А особенно, после того, как хорваты подогрели интерес к игре своим видеоприветствием.

Бойкота не получилось. На мундиаль в Россию приехали чуть ли не все, кто угрожал Путину санкциями. Среди них и президенты Франции, Хорватии, король Испании и Бельгии, президент Японии. Попутно оправдываются, мол это не формальные встречи. К тому же эксперты добавляют, что это хороший пиар.

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Немалый интерес украинцев к Чемпионату подтверждают и рейтинги официального транслятора – телеканала Интер. Во время финальных стадий мундиаля они зашкаливали. В общем футбол в Украине смотрел каждый третий житель. И львиная доля в пабах.



Еще одно самоотрицание. Приходить на просмотр матчей призвали даже представители Федерации футбола Украины. Вот Александр Гливинский пресс-атташе ФФУ приглашает посмотреть в пабе игру Англии с Колумбией. Однако лучше поощрили смотреть футбол хорваты, когда посвятили победу над Россией – Украине.

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Украинцы уже могли прикрываться патриотизмом и не скрываясь смотреть матчи. А вот футболист Домагой Вида после этого случая получил строгое предупреждение, а помощника тренера Огнина Вукоевича вообще оштрафовали и освободили от должности.



Но если чиновники ФФУ пообещали Вукоевичу должность тренера в Украине и даже согласились оплатить штраф, то Президент Хорватии рассыпалась в комплиментах России. Несмотря на унижение игроков сборной ее страны.



В это время правозащитники, потеряв надежду на поддержку мира, пытались вытащить из кремлевских тюрем наших пленников.



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