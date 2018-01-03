Чи буде розкрите вбивство Ноздровської: думка політолога

Розкриття вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської – питання часу. У влади існує відчуття небезпеки. А ця справа не є такою, яка зачіпляє інтереси владної верхівки.

Про це сайту "24" розповів директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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Як зауважує експерт, у владі існує так званий корпоративний принцип: ворон ворону око не виклює. У випадку вбивства Ноздровської у влади все ж існує відчуття небезпеки. Тому в конкретному випадку, вочевидь, буде навіть конкуренція серед правоохоронців, щоб здобути собі лаври "перемоги" у розкритті злочину.

Справа вбивства Ірини Ноздровської не зачіпляє інтереси владної верхівки. Тому віддати районного суддю (родич винуватця в загибелі сестри Ноздровської – суддя, що намагався закрити справу – "24"), якщо він виявиться причетним, на поталу суспільству для справедливого покарання, не складає небезпеки для влади. Але зараз ми бачимо агонію старої системи, політичної і правоохоронної зокрема, не спроможної мати лідерські якості, яка гальмує розвиток суспільства,

– наголошує Димов.

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Водночас, на переконання політолога, якщо влада не зможе впоратися з такими викликами, то міні-Врадіївки (у 2013 році протести місцевих жителів міста Врадіївка через зґвалтування і замах вбивство жінки правоохоронцями набули широкого розголосу – "24") постійно виникатимуть в Україні.

Такі злочини, як вбивство Ірини Ноздровської, свого роду тліюча пожежа в торф’янику, яку не видно, але вона все одно спалахує, як би ти її не локалізував. Якщо не буде реформ і самоочищення системи, а влада реагуватиме точково, то ці вогнища людського незадоволення виплескуватимуться на вулиці. Українці вже не миритимуться з відсутністю справедливого покарання,

– наголошує Валерій Димов.

Інакше, зауважує політолог, влада не зможе боротися ні із зовнішніми ворогами держави, ні з корупцією, яка є другим українським фронтом. Тому, говорить Валерій Димов, ті владні представники, хто хоче мати політичне майбутнє, повинні не ефектно говорити і затримувати в прямому ефірі корупціонерів, а нарешті ефективно працювати – доводити до суду і карати злочинців. Інакше суд Лінча не за горами.

Нагадаємо, 1 січня тіло правозахисниці Ірини Ноздровської знайшли у річці Кізка на Київщині. 29 грудня стало відомо про зникнення правозахисниці, яка була сестрою жінки, що загинула у резонансній аварії на Київщині. Ірина Ноздровська вела активну роботу у справі про аварію, в якій загинула її сестра Світлана Сапатинська. Аварія сталася 30 вересня 2015 року у Демидові. У скоєнні ДТП звинувачують Дмитра Россошанського.



Ірина Ноздровська померла від ножових поранень – на її тілі було виявлено кілька колотих ран. У справі слідчі допитали вже близько 50 осіб. У Нацполіції висунули кілька версій вбивства Ноздровської.

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