Вбивство Ірини Ноздровської: у посольстві США відреагували категоричною заявою

У посольстві США в Україні наполягають, що винні в убивстві української правозахисниці Ірини Ноздровської, яку знайшли мертвою на Київщині напередодні, мають бути знайдені та покарані.

Відповідне повідомлення з'явилось на сторінці посольства США у Києві.

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"Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 січня 2018 р.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що розслідування Ноздровської є "викликом для держави".

2 січня під стінами управління поліції Київської області зібрались активісти, які вимагають розслідування загибелі юриста Ірини Ноздровської. 1 січня на Київщині знайшли її мертвою. Правозахисниця займалась розслідуванням загибелі своєї сестри, яка загинула у ДТП.