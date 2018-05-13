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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чи буде торгова війна між США та Євросоюзом: відповідь дипломата

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Чи буде торгова війна між США та Євросоюзом: відповідь дипломата
Чи буде торгова війна між США та Євросоюзом: відповідь дипломата / фото з відкритих джерел

Торгової війни між Сполученими Штатами Америки та Євросоюзом не буде. Таку думку висловив новий посол США в Німеччині Річард Гренелл.

Про це пише Європейська правда, з посиланням на американське видання Politico.

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Посол запевнив, що США чекають від ЄС нових пропозицій у відповідь на рішення президента Дональда Трампа запровадити для Євросоюзу ввізні мита на сталь і алюміній.

"Не буде торгової війни. Це враження неправильне", – сказав дипломат. Він додав, що США розмовляють зі своїми "друзями, щоб вирішити проблему".

Президент каже: ми хочемо вільної і справедливої торгівлі. Поки інші працюють з митами, ми будемо робити те ж саме. Ми просто хочемо рівних умов. У нас вже був крайній термін, але його попросили продовжити ще раз. Європейці хочуть представити план. Ми чекаємо,
– сказав Гренелл.

Зазначається, що у березні адміністрація Трампа ввела мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії, але тимчасово відклала запровадження додаткових мит для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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