Чи буде торгова війна між США та Євросоюзом: відповідь дипломата

Торгової війни між Сполученими Штатами Америки та Євросоюзом не буде. Таку думку висловив новий посол США в Німеччині Річард Гренелл.

Про це пише Європейська правда, з посиланням на американське видання Politico.

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Посол запевнив, що США чекають від ЄС нових пропозицій у відповідь на рішення президента Дональда Трампа запровадити для Євросоюзу ввізні мита на сталь і алюміній.

"Не буде торгової війни. Це враження неправильне", – сказав дипломат. Він додав, що США розмовляють зі своїми "друзями, щоб вирішити проблему".

Президент каже: ми хочемо вільної і справедливої торгівлі. Поки інші працюють з митами, ми будемо робити те ж саме. Ми просто хочемо рівних умов. У нас вже був крайній термін, але його попросили продовжити ще раз. Європейці хочуть представити план. Ми чекаємо,

– сказав Гренелл.

Зазначається, що у березні адміністрація Трампа ввела мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії, але тимчасово відклала запровадження додаткових мит для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини.