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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Чи домовились депутати щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу

21:53, 12 січня 259 Читать новость на русском

Пленарний тиждень народні депутати розпочнуть з законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Парламентарі доопрацювали його до другого читання.

У документі вперше визнають Росію агресором. І покладають на неї відповідальність за нанесені збитки. Зникає поняття "антитерористичної операції". Відтепер це буде військова самооборона під командуванням Генштабу Збройних сил.

"Врахована точка зору опозиції. Вони висловлювали побоювання, що цей закон надає можливість введення воєнного стану в окремих районах в обхід парламенту. І він надає занадто багато повноважень виконавчій владі, щоб вводити цей воєнний стан", – зазначив професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

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Силовикам на Донбасі дозволили перевіряти документи, обшукувати, затримувати та застосовувати зброю у разі необхідності.

До другого читання в законопроекті не з'явилася дата початку окупації. Не запровадили й економічну блокаду, як того вимагала "Самопоміч". Але за вимогою "Народного фронту" прибрали посилання на мінські угоди. Та згадали про анексію Криму.

У першому читанні нардепам важко дався законопроект про реінтеграцію. Вони блокували трибуну, билися, запалювали димові шашки. Представник президента в парламенті Ірина Луценко навіть просила "винести" із сесійної зали свого колегу Юрія Левченка.

Експерти припускають, що 16 січня законопроект може зникнути з порядку денного. Наче на це є передумови. Але у будь-якому разі – усі фракції змогли домовитися. Тож конфліктів під час голосування не має бути.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Реінтеграція Донбасу Законопроект Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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