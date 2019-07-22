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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи готові співпрацювати Зеленський та Порошенко: відповіді членів партій

      2830 Читать новость на русском
      Порошенко та Зеленський
      Порошенко та Зеленський / 24 канал

      Про те, чи готові співпрацювати п'ятий та чинний президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський у прямому ефірі 24 каналу говорили кандидат в нардепи від "Європейської солідарності" Ростислав Павленко та кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу" Марина Бардіна.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу говорили

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      Артем Овдієнко, ведучий: Чи можлива співпраця між "Слугою народу" та "ЄС" в парламенті, зважаючи на ставлення Володимира Зеленського до Петра Порошенка і зворотнього ставлення?

      Ростислав Павленко, кандидат в нардепи від "Європейської солідарності": Ми будемо дивитися на зміст. Країна в нас одна. Я думаю, що в цій студії ми точно однодумці, але будемо бачити яка буде позиція парламентської більшості. 

      павленко
      Ростислав Павленко

      марина бардіна
      Марина Бардіна

      Ілона Довгань, ведуча: Цікаво, але Володимир Зеленський сказав, що зі старими не будемо об'єднуватися. 

      Артем Овдієнко: Можливо, це такий юнацький максималізм, а потім сувора реальність змусить.

      Марина Бардіна, кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу": Тут мова може бути не про об'єднання. А, наприклад, якщо вноситься законопроект про зняття депутатської недоторканності, то весь парламент має бути зацікавленим у тому, щоб проголосувати і підтриимати цей законопроект. 

      Артем Овдієнко: Тоді буде потрібно 300 голосів.

      Марина Бардіна: Ви правий. Тому що обіцянка про це рухається від виборів до виборів, але якось не дорухалася до логічного завершення. Тому обов'язок в цьому парламенті всіх політичних сил, які були представлені в попередніх і так само підтримували цю ідею раніше, проголосувати. От мова про такі спільні історії.

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      Артем Овдієнко: Наскільки "ЄС" готова підтримувати ініціативи Зеленського, в чому саме? Наприклад, виставляється голосування за конопроекту про імпічмент – напевно, ви підтримаєте. А щодо зняття недоторканності чи інших питань?

      Ростислав Павленко: Дивіться, ми виходимо з того, що країна в нас одна. П'ятий президент Порошенко часто повторює, що ми є державники, і ми точно не виходимо із ситуації "чим гірше, тим краще". Тому будемо підтримувати ті рішення, які стверджують курс на ЄС і НАТО не тільки деклараціями, але і діями, і які стверджують незалежність України і демократію всередині країни. 

      Артем Овдієнко: Чи можливі контакти між Зеленським і Порошенком? Чи зможуть вони позбутися своїх розбіжностей, аби працювати на зміну країни на краще.

      Марина Бардіна: Поки що я бачу потребу в тому, щоби підтримувати правильні ініціативи всім парламентом. Знову ж так, як було сказано, країна в нас одна, і на правильних законопроектах має голосувати весь парламент, щоби рухати країну в правильному напрямку.

      вибори у вру
      Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Володимир Зеленський Європейська солідарність Порошенко і Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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