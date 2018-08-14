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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чи може Україна обійтися без траншу МВФ: деталі в цифрах

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МВФ – чи не найсвятіші три літери українського алфавіту. При згадці Міжнародного валютного фонду серця в Кабінеті міністрів України починають битися швидше, бо якщо у звичайних українців рік поділяється на сезони, то у чиновників з Кабміну 365 дні міряються траншами.

4 мільярдів євро – таку суму щороку втрачає Україна через корупцію на митниці. Ця сума є у два рази більшою від траншу, який наша держава планує отримати у цьому році від Міжнародного валютного фонду.

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В махінаціях на митниці беруть участь працівники поліції, прокуратури та СБУ. Як правило, ввезеному товару в Україну змінюють маркування.

В середньому із махінаціями та хабарництвом у світі стикаються 25% компаній.

В Україні з хабарництвом стикаються 73% компаній
В Україні з хабарництвом стикаються 73% компаній

В Україні цей показник сягає 73%. За останні два роки корупція на митниці зросла на 20% (з 56%).

​За 2 роки корупція на митниці зросла на 20%
За 2 роки корупція на митниці зросла на 20% 

Теги: Транш МВФ Корупція
Джерело: 24 канал
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