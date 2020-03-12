Чи можливі в Україні дефолт і валютні обмеження: відповідь Нацбанку

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що нині немає підстав для оголошення дефолту в Україні. Відтак такий варіант наразі навіть не розглядається.

Заступник Смолія Олег Чурій також повідомив, що державний регулятор не збирається відмовлятися від звичної практики "згладжування" коливань курсу валют. Про це він заявив під час брифінгу НБУ щодо монетарної політики.

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Коли гривня зміцнювалася, Національний банк активно викуповував валюту, згладжуючи зміцнення. Коли гривня послаблюється, Нацбанк продає валюту. Це та політика, яку ми продовжуємо ще з 2015 року,

– підкреслив Чурій.

За його словами, нині немає жодного сенсу її змінювати, позаяк вона вже продемонструвала власну ефективність. Так само Нацбанк не планує вводити якихось валютних обмежень.

"Ми вважаємо, що має достатньо резервів для того, щоб згладжувати коливання. Будь-які обмеження навпаки матимуть вкрай негативний вплив на настрої ринку", – пояснив заступник голови НБУ.

Він також розповів, про "прекрасну" валютну ліквідність. Мовляв, у банківській сфері вона становить 200 мільярдів гривень і 9 мільярдів доларів. За словами Олега Чурія, цього цілком достатньо для задоволення попиту, наприклад, щодо депозитів.

Що таке дефолт?Дефолт – це, фактично, банкрутство. Стан, коли країна не має можливості виплачувати гроші за своїми зовнішніми зобов'язаннями.



У такому стані країна фактично перебуває на роздоріжжі – з одного боку світ може просто економічно ізолювати її, а з іншого приклад Аргентини показав, що міжнародні партнери можуть підтримати країну, пробачивши їй частину боргів.



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