Чи можуть від "Слуги народу" в Раду пройти люди, яких потім перекуплять олігархи

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відповів на запитання журналістки Соні Кошкіної: "Чим відрізняється майбутня партія влади від інших партій влади за минулі 20 років?" Особливо враховуючи те, що на тлі ненависті людей до чинної влади від партії до Ради можуть пройти абсолютно невідомі люди, значну частину яких потім перекуплять олігархи.

Соня Кошкіна, шеф-редактор інтернет-видання LB.ua, в ефірі програми "Право на владу" нагадала про політичні сили "Народний фронт" і "Опозиційний блок", які створювали безпосередньо під вибори і за дуже короткий час: "Це були форми, які дозволяли певним людям на хвилі хайпу зайти до парламенту".

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"Це не були класичні політичні партії. Тож як будете ви продовжувати розбудову партії "Слуга народу"? І чим відрізняється майбутня партія влади від інших партій влади за минулі 20 років?" – запитала журналістка у лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. І додала, що бачила список партії, він "вкрай різношерстий".

Я думаю, що олігархи відсотків 30% його перекуплять в парламенті за 5 хвилин,

– заявила Кошкіна.

Журналістка пояснила, що приклад НФ вона навела невипадково: "Після того, як Арсеній Яценюк перестав бути прем'єр-міністром, у партії були всі шанси займатися партрозбудовою, нарощуванням підтримки в регіонах. І якби нарфронтівці це зробили, то зараз у них не виникла б ситуація, коли люди не йдуть у списках НФ, який не має підтримки".

На це Разумков відповів: "Ми принципово відрізняємося вже тим, що розпочали чистити наш список, ще не увійшовши до парламенту". І пообіцяв, що коли партія увійде до Ради, то прийме закон про зняття депутатської недоторканності.

Якщо люди, які зайшли до Ради під прапором "Слуги народу", не зможуть виконувати те, для чого партія до Ради йшла – значить, їм там не місце, і замість них прийдуть інші. Ті, хто буде реалізовувати поставлені суспільством завдання. Поки що це тільки слова, але ви побачите все у наших діях в парламенті,

– наголосив Дмитро Разумков.

Після відповіді Разумкова Кошкіна зауважила, що лідер "Слуги народу", ймовірно, не зрозумів її запитання.

Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу" – читайте у матеріалі 24 каналу. А про партію "Слуга народу", списки кандидатів у депутати та програму – читайте тут.

"Тренд цієї кампанії, як і попередньої – це ненависть. В регіонах балотуватися будуть люди цілковито невідомі. Я часто спілкуюся з чинними депутатами, які пройшли до Ради у мажоритарних округах. І зараз вони в один голос кажуть про те, що якщо в їхніх округах будуть йти представники "Слуги народу", то вони автоматично отримують 30% підтримки виборців. Це може бути абсолютно будь-яка людина, будь-який "Вася Пупкін". І це тільки тому, що люди ненавидять чинну владу", – підсумувала журналістка.



Рейтинг партій станом на 9 червня: інфографіка 24 каналу