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Чи піде Путін на військову операцію між материковою Україною і Кримом: відповідь Джемілєва

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Путін не піде на військову операцію з метою пробити коридор до Криму через посуху
Путін не піде на військову операцію з метою пробити коридор до Криму через посуху / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін не піде на військову операцію в Україну з метою пробити сухопутний коридор в окупований Крим, адже півострів потрібен йому тільки як військова база.

Про це розповів український нардеп і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Апострофу".

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В окупованому Криму посилюються серйозні проблеми з прісною водою, а через посуху стрімко зменшується її рівень в місцевих водоймищах. Проте, не зважаючи на такі "проблеми" Путіна на півострові, він не буде починати воєнну операцію.

Поведінка Путіна взагалі-то непередбачувана, нічого не можна виключити. Але з боку Путіна це буде дуже нерозумно і безперспективно. Україна вже не в такому стані, як в 2014 році. Тому, перш ніж зважитися на таке, він повинен в розумі порахувати, скільки "вантажів 200" доведеться доставляти до себе на батьківщину, якою буде реакція в світі та в самій Росії. Одним словом – це малоймовірно,
– вважає політик.

Лідер кримськотатарського народу нагадав, що в 2014 році для України вже існувала подібна небезпека Росії здійснити якусь військову операцію на материкову частину.

"Але, отримавши відсіч навіть від наших добровольчих батальйонів, вони вже трошки зробилися розсудливими. А зараз українська армія - в ряду найкращих в світі", – пояснив Джемілєв.

Окрім того, за його словами, питна вода в окупованому Криму буде, але не для сільського господарства, адже економіка півострова взагалі не цікавить Росію.

"Кремль використовує півострів тільки як військову базу. Сидітимуть на дотаціях і далі: поки триватиме окупація, вони щороку виділятимуть 3-5 мільярдів. Санкції ніхто не зніматиме. Розумієте, правлячу кремлівську кліку добробут навіть жителів Росії не дуже цікавить, тим більше окуповані території Але вони підтримуватимуть там життя: доставлятимуть продукти, якусь електроенергію, та й воду, щоб там люди не повмирали. Але гідного життя там ніколи не буде, поки триває окупація", – розповів Джемілєв.

Нагадаємо, за словами заступника міністра з питань окупованих територій України Юрія Гримчака, російська сторона не зверталася з проханням відновити подачу води до Криму з материкової України. Гримчак зазначив, що згідно з усіма міжнародними конвенціями, забезпечення окупованих Росією територій, включно з питною водою, є обов’язком РФ.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму Екологія
Джерело: 24 Канал
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