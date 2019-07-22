Чи піде Тимошенко в опозицію, якщо не стане прем'єром: відповідь експерта

Згідно з результатами екзит-полу, на дочасних виборах до парламенту лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. Партію "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенку, підтримали 7,6% українців.

Політолог Михайло Басараб в прямому ефірі 24 каналу висловив припущення, щодо майбутнього "Батьківщини" та її лідерки у парламенті.

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Зазначимо, що кандидат в народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що президентська партія працює над проектом коаліційної угоди та розглядає 3-4 кандидатури на посаду прем'єр-міністра України. Однак, прізвища Юлії Тимошенко серед них немає.

За словами Басараба, єдина мета Юлії Тимошенко – це посада прем'єр-міністра. Інакше для неї немає сенсу йти в коаліцію.

Думаю, що в команді Зеленського визнають цю небезпеку. Оскільки ми пам'ятаємо історію Тимошенка та Ющенка: як тільки Юлія Володимирівна очолить уряд, їй не залишиться нічого іншого як конфліктувати з президентом,

– зазначив політолог.

Й пояснив: це буде їй потрібно для того, аби демонструвати свою ефективність та інакшість. А це треба робити на тлі слабкого президента.

"Якщо вона не отримає цієї посади та не увійде в коаліцію, команда президента Зеленського отримає великого критика та опонента. Тому фактор Тимошенко – це як валіза без ручки. І нести важко, і вкинути небезпечно", – підсумував Басараб.

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Зазначимо, що за даними національного екзит-полу, станом на 20.00 21 липня голоси виборців розподілилися наступним чином:

"Слуга народу" – 44,2%

"Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%

"Європейська Солідарність" – 8,8%

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%

"Голос" – 6,5%



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