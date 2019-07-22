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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи піде Тимошенко в опозицію, якщо не стане прем'єром: відповідь експерта

      2213 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / 5.ua

      Згідно з результатами екзит-полу, на дочасних виборах до парламенту лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. Партію "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенку, підтримали 7,6% українців.

      Політолог Михайло Басараб в прямому ефірі 24 каналу висловив припущення, щодо майбутнього "Батьківщини" та її лідерки у парламенті.

      Зверніть увагу! Парламентські вибори 2019: ЦВК оголосила перші офіційні результати

      Зазначимо, що кандидат в народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що президентська партія працює над проектом коаліційної угоди та розглядає 3-4 кандидатури на посаду прем'єр-міністра України. Однак, прізвища Юлії Тимошенко серед них немає.

      За словами Басараба, єдина мета Юлії Тимошенко – це посада прем'єр-міністра. Інакше для неї немає сенсу йти в коаліцію.

      Думаю, що в команді Зеленського визнають цю небезпеку. Оскільки ми пам'ятаємо історію Тимошенка та Ющенка: як тільки Юлія Володимирівна очолить уряд, їй не залишиться нічого іншого як конфліктувати з президентом,
      – зазначив політолог.

      Й пояснив: це буде їй потрібно для того, аби демонструвати свою ефективність та інакшість. А це треба робити на тлі слабкого президента.

      "Якщо вона не отримає цієї посади та не увійде в коаліцію, команда президента Зеленського отримає великого критика та опонента. Тому фактор Тимошенко – це як валіза без ручки. І нести важко, і вкинути небезпечно", – підсумував Басараб.

      Читайте також: Тимошенко прокоментувала результати екзит-полу

      Зазначимо, що за даними національного екзит-полу, станом на 20.00 21 липня голоси виборців розподілилися наступним чином:

      "Слуга народу" – 44,2%
      "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%
      "Європейська Солідарність" – 8,8%
      Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%
      "Голос" – 6,5%

      Скільки мандатів отримають партії
      Скільки мандатів отримають партії

      Виборчий марафон на 24 каналі: дивіться онлайн-трансляцію

       

       

      blog_ava
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
      22 липня
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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