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      Чи подешевшає електрика для населення: відповідь Геруса

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      Чи подешевшає електрики для населення: відповідь Геруса
      Чи подешевшає електрики для населення: відповідь Геруса / Захід.Нет

      На сьогодні ціна для населення десь в 2,5 рази дешевша, аніж тарифи для непобутових споживачів – бюджетних установ, шкіл, садочків тощо. Вона складає для людей десь близько 1,1 гривня за кіловат-годину з ПДВ, для промисловості – ціна близько 3 гривень з ПДВ.

      Про це заявив нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія".

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      За його словами, на сьогодні тарифи на електроенергію для населення не складають основну частину рахунку. "Тобто, говорячи про тарифи на електрику для населення, ми розуміємо, що воно (населення, – 24 канал) взимку може споживати на 150-200 гривень більше", – відповів Герус.

      Я вважаю, що неправильно піднімати тарифи на електрику напередодні зими чи робити якісь серйозні зміни. Тому що взимку, зазвичай, рахунки зростають, тому люди хочуть її (зиму, – 24 канал) прожити спокійно,
      – сказав голова комітету з питань енергетики.

      Він додав, що натомість для підприємств це є проблемою, яка все одно лягає на населення: тому що це інфляція, це конкурентоздатність економіки тощо.

      "Але є хороші сигнали, які потрібно помічати. З першого вересня 2019 року було пониження тарифів на 20 копійок за рахунок певних механізмів, а з жовтня відбулося ще пониження десь ще на 20 копійок. Тобто в нас за останні місяці відбулося значне пониження на тарифи на електроенергію", – зазначив Герус.

      Окрім того, нардеп запевнив, що 55% нашої електроенергії виробляє "Енергоатом". Проте в кінці серпня в робочому стані в підприємства було лише 9 енергоблоків із 15. На сьогодні їх працює вже 11. "Тому в зиму ми входимо спокійно і я впевнений, що в нас все буде добре", – підсумував Герус.

      тарифи комуналка комунальні послуги

      За комуналку українці платять менше за європейців/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Андрій Герус – новини Електроенергія Ціни Тарифи
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