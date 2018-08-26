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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чи потрібна в Україні система автоматичної фіксації порушень ПДР

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Дуже часто причиною таких страшних аварій, як у Болгарії, стає порушення правил дорожнього руху. І не зважати на них можуть як водії, так і пішоходи. Одні переходять дорогу в недозволенному місці, інші – тиснуть на педаль газу, коли потрібно гальмувати.

Наприклад, випадок у центрі Києва – четверо людей неспішно переходили на інший бік Хрещатика замість того, щоб скористатись підземним переходом. На вулиці вісім смуг для автомобілів, у тому числі подвійна суцільна. Як наслідок – автомобіль збиває дівчину. 

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Інший випадок – жінка з собакою переходили дорогу по зебрі. Водій завантаженої фури не встиг загальмувати, причіп перевернувся прямо на випадковий автомобіль.

ДТП
Люди переходили Хрещатик через вісім смуг, ігноруючи підземний перехід

Жага швидкості водія БМВ зробила його відомим після аварії на Дніпровській набережній Києва. Він вщент розтрощив три автомобілі. Камери зафіксували, як він газував вулицями столиці серед білого дня, не зменшуючи швидкості ні на пішохідних переходах, ні на червоному сигналі світлофора. Та ще й перетинав подвійну суцільну. Підсумок такої їзди вже відомий всій Україні.

ДТП
Найбільше постраждав автомобіль, цілком непричетний до порушення ПДР

Де винуваті пішоходи, де водії – мають визначати правоохоронці. Але наразі в поліції немає змоги автоматично фіксувати правопорушення та моментально реагувати на зухвалість учасників руху. Нині чиновники вирішують, як та коли вводити систему фіксації порушень правил дорожнього руху. Вона має вплинути на ситуацію на автошляхах України.

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Опираються українські чиновники на досвід сусідів. Наприклад, зі встановленням камер у Польщі кількість аварій зменшилась на 30%. І це при тому, що там камер у сім разів менше, ніж планують поставити в Україні. Така ж статистика і в Білорусі, хоча камер там – іще менше.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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