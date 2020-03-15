Чи повториться сценарій кризи 2008 року в Україні: пояснення НБУ

У НБУ вважають, що банківська система України відповідає найкращим світовим зразкам з точки зору нагляду, ніж у 2008 році. Тому вона готова до можливих кризових явищ у країні.

Сучасна банківська система має значний запас ліквідності, а це приблизно 200 мільярдів гривень та 9 мільярдів доларів, повідомив заступник очільника Нацбанку Олег Чурій в ефірі "Радіо НВ".

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Він зауважив, що економічно Україна набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було в попередні роки у 2014 чи 2008 році. Зауважимо, що криза у 2008 році викликала скорочення державних доходів та зростання безробіття.

Запас міцності економіки значно кращий, у нас стабільна, ліквідна, добре капіталізована банківська система, у нас працює система плаваючого курсоутворення, в нас не накопичуються значні дисбаланси, інфляція в нас значно знижується,

– пояснив Чурій.

Також він наголосив на важливості підписання програми МВФ. За його словами, якщо програму підпишуть, Україна буде "під парасолькою міжнародних фінансових установ і зможемо більш впевнено пройти кризу".