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      Чи повториться сценарій кризи 2008 року в Україні: пояснення НБУ

      - Читать новость на русском
      НБУ готовий до можливих кризових явищ у країні / focus.ua

      У НБУ вважають, що банківська система України відповідає найкращим світовим зразкам з точки зору нагляду, ніж у 2008 році. Тому вона готова до можливих кризових явищ у країні.

      Сучасна банківська система має значний запас ліквідності, а це приблизно 200 мільярдів гривень та 9 мільярдів доларів, повідомив заступник очільника Нацбанку Олег Чурій в ефірі "Радіо НВ".

      Звернуть увагу НБУ за тиждень витратив на підтримку гривні майже мільярд доларів

      Він зауважив, що економічно Україна набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було в попередні роки у 2014 чи 2008 році. Зауважимо, що криза у 2008 році викликала скорочення державних доходів та зростання безробіття.

      Запас міцності економіки значно кращий, у нас стабільна, ліквідна, добре капіталізована банківська система, у нас працює система плаваючого курсоутворення, в нас не накопичуються значні дисбаланси, інфляція в нас значно знижується,
      – пояснив Чурій.

      Також він наголосив на важливості підписання програми МВФ. За його словами, якщо програму підпишуть, Україна буде "під парасолькою міжнародних фінансових установ і зможемо більш впевнено пройти кризу".

      Що відомо про програму МВФ для України?

      Зауважимо, що МВФ розпочав процес погодження нової програми фінансування України у розмірі 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року, але остаточне погодження за Радою директорів МВФ. Очікували, що це відбудеться вже у лютому, але процес затягнувся.

      МВФ чекає від України:

      • ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам;
      • завершення розпочатих реформ;
      • врегулювання тарифів.

      Допоки українська сторона не виконає вимоги, МВФ тимчасово зупинив погодження нової програми.

      Як працює МВФ та що вимагає в обмін на гроші: дивіться відео 

      Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард днями заявила, що через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

      Що відбувається зі світовою економікою

      • Вперше у 2020 році валюта суттєво почала дорожчати 25 лютого. Це відбулося на тлі епідемії коронавірусу. На початку місяця як долар, так і євро демонстрували тривале падіння з певними коливаннями.
      • Відповідно до офіційного курсу НБУ, 11 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Так, за долар доведеться викласти 25 гривень 31 копійку – це на 39 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Євро ж зросло на 70 копійок, і тепер його ціна становить 28 гривень 79 копійок за одиницю.
      • Аби зупинити знецінення гривні Нацбанк продав майже мільярд доларів з золотовалютних резервів. Станом на 11 березня у НБУ заявили, що падіння курсу гривні зупинилося.
       
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Банки Світова криза 2020 Транш МВФ Інфляція Крістін Лагард Валюта НБУ Долар МВФ Гроші
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