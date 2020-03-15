Чи повториться сценарій кризи 2008 року в Україні: пояснення НБУ
У НБУ вважають, що банківська система України відповідає найкращим світовим зразкам з точки зору нагляду, ніж у 2008 році. Тому вона готова до можливих кризових явищ у країні.
Сучасна банківська система має значний запас ліквідності, а це приблизно 200 мільярдів гривень та 9 мільярдів доларів, повідомив заступник очільника Нацбанку Олег Чурій в ефірі "Радіо НВ".
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Він зауважив, що економічно Україна набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було в попередні роки у 2014 чи 2008 році. Зауважимо, що криза у 2008 році викликала скорочення державних доходів та зростання безробіття.
Запас міцності економіки значно кращий, у нас стабільна, ліквідна, добре капіталізована банківська система, у нас працює система плаваючого курсоутворення, в нас не накопичуються значні дисбаланси, інфляція в нас значно знижується,
– пояснив Чурій.
Також він наголосив на важливості підписання програми МВФ. За його словами, якщо програму підпишуть, Україна буде "під парасолькою міжнародних фінансових установ і зможемо більш впевнено пройти кризу".
Що відомо про програму МВФ для України?
Зауважимо, що МВФ розпочав процес погодження нової програми фінансування України у розмірі 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року, але остаточне погодження за Радою директорів МВФ. Очікували, що це відбудеться вже у лютому, але процес затягнувся.
МВФ чекає від України:
- ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам;
- завершення розпочатих реформ;
- врегулювання тарифів.
Допоки українська сторона не виконає вимоги, МВФ тимчасово зупинив погодження нової програми.
Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард днями заявила, що через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.
Що відбувається зі світовою економікою
- Вперше у 2020 році валюта суттєво почала дорожчати 25 лютого. Це відбулося на тлі епідемії коронавірусу. На початку місяця як долар, так і євро демонстрували тривале падіння з певними коливаннями.
- Відповідно до офіційного курсу НБУ, 11 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Так, за долар доведеться викласти 25 гривень 31 копійку – це на 39 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Євро ж зросло на 70 копійок, і тепер його ціна становить 28 гривень 79 копійок за одиницю.
- Аби зупинити знецінення гривні Нацбанк продав майже мільярд доларів з золотовалютних резервів. Станом на 11 березня у НБУ заявили, що падіння курсу гривні зупинилося.