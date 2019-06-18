Чи проголосує парламент за відставку силовиків Порошенка

Верховна Рада має звільнити генпрокурора Луценка, главу СБУ Грицака та міністра оборони Полторака до початку вихідних, до 22 червня. Минулого тижня парламентері вже провалили голосування подання президента. А тепер кажуть, що не можуть переривати розгляд не менш важливого питання – виборчого кодексу.

Верховна Рада отримала чергову порцію пропозицій з кадрових призначень від Володимира Зеленського. Однак, президент не запропонував заміну генеральному прокурору.

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Минулого тижня нардепи вже розглядали президентські подання на звільнення міністра закордонних справ, оборони та голови СБУ. Усі кадрові рішення провалили. Мовляв, президент Зеленський не запропонував нікого взамін.

Голосуючи за відставку ми маємо напевно знати, хто завтра стане на цю позицію,

– заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Терміново взятися за кадрові питання парламент вже не може. Адже другий тиждень Рада розглядає виборчий кодекс. І зупинити цей процес нардепи не мають права. Але водночас згідно з законом до кінця цього тижня, до 23 червня, повинні розглянути і кадрові призначення. Аби вийти з глухого кута, у "Батьківщині" пропонують скористатися так званою процедурою "ед-хок".

Тобто можна перервати розгляд зараз виборчого кодексу, ну може на одну добу. Оголосити цей "ед-хок" і проголосувати як звільнення, так і призначення нових силовиків,

– підкреслила Юлія Тимошенко.

За регламентом Верховної Ради процедуру застосування "ед-хок" не треба ставити на голосування у сесійній залі. Але Парубій каже, що ця процедура взагалі не законна.

"Не маємо згідно закону права переривати розгляд проекту закону. Не маємо права переривати розгляд правок", – зазначив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Чи можливе звільнення Луценка і хто стане новим генпрокурором: у Зеленського дали відповідь

У "Самопомочі" пропонують інший варіант, який міг би вирішити питання.

Верховна рада може призначити позачергове засідання на середу після обіду. І в режимі позачергового засідання прийняти всі відповідні законопроекти, які пропонує президент України,

– сказав голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Скликати позачергове засідання може особисто Володимир Зеленський або 150 нардепів, зібравши підписи. Та для цього в першу чергу має бути політична воля. Принаймні, зараз нардепи не готові звільнити Юрія Луценка. В профільному комітеті не бачать підстав для його звільнення з посади.

Хоча громадські діячі кажуть, що звільнити силовиків, які залишились від президента Порошенка треба було вже давно. Але народні депутати за тиждень думки не змінили: голосуватимуть за відставку лише за умови внесення подання на призначення нових очільників силових відомств.

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Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу