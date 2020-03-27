Чи розглядає влада варіант дефолту в Україні: коментар Мендель

Прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель заявила, що українська влада не розглядає варіант з дефолтом і розраховує на домовленості з Міжнародним валютним фондом.

Україна розраховує на збільшення потенційного фінансування від МВФ та очікує додаткової допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це Мендель сказала в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Вона наголосила, що для України зараз співпраця з МВФ є надзвичайно важливою.

Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже на додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, МВФ розглядає підтримку України в боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19,

– сказала Мендель.

Щодо дефолту Мендель зазначила, що Україна дуже довго і важко приходитиме до тями через дефолт. Тому влада не буде ризикувати життями українців і навіть не розглядає варіант дефолту.

Що таке дефолт?Це неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов'язання та інші умови договору позики. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

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