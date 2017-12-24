Чи вдасться Україні у 2018 році завершити війну: прогноз експерта

На сході України наступного року ситуація коливатиметься. До літа 2018 року не буде масштабних ескалацій, оскільки в Росії буде проходити Чемпіонат світу з футболу. А ось що буде після Чемпіонату – питання відкрите.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами політолога, для Путіна Чемпіонат з футболу дуже важливий, і президент РФ, швидше за все, не ризикуватиме. У нього вже є проблеми з відстороненням Росії від участі в Олімпіаді-2018. Якщо буде загострення військових дій на сході України, це може привести до ініціатив щодо позбавлення Росії права на проведення і Чемпіонату з футболу. Тим більше, що одне з міст проведення Чемпіонату – Ростов-на-Дону – розташоване поруч із Донбасом.

"А ось що буде після Чемпіонату – питання відкрите. Драматичні події в Криму і на Донбасі почалися після зимової Олімпіади в Сочі. Путін діятиме по ситуації. Якщо буде загострення на Донбасі, це спрацює проти умовних політиків-миротворців, які виступають фактично на примирення з РФ. І зіграє на користь націоналістів, войовничих патріотів – від УКРОПу і "Народного фронту" до Національного корпусу. А навіщо це Путіну напередодні виборів в Україні?" – зазначає Фесенко.

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Але, наголошує експерт, вирішальний фактор розвитку ситуації на Донбасі – те, як будуть складатися відносини між Заходом і Росією.

Якщо Путін відчує, що європейці можуть піти на послаблення санкцій, він буде утримуватися від військових дій, не виключено, що піде на зниження активності. Якщо стосунки Росії із Заходом загостряться, то Путін покаже зуби, і на Донбасі може бути ескалація напруження,

– вважає він.

Водночас, на думку Фесенка, з коливаннями, але без результатів розвиватимуться події і в переговорному процесі щодо врегулювання конфлікту. Напевно, відновляться переговори в Нормандському форматі, як тільки закінчиться формування коаліції в Німеччині, і Ангела Меркель тоді більш активно займеться зовнішньою політикою. Триватимуть переговори і щодо миротворців. Але позиції України і Росії щодо місії ООН залишаються кардинально протилежними, тому, вважає політолог, навряд чи буде результат. Шанс залишається, але поки немає передумов.

"Переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі зосередяться на вирішенні конкретних проблем: обміну заручниками, відновлення нормальної роботи Спільного центру контролю і координації, з якого нещодавно вийшли росіяни, розмінування конкретних об'єктів, підтримання режиму припинення вогню. Проривів, тим більше угоди про проведення місцевих виборів в ОРДЛО не буде. Для України, особливо перед виборами президента, це не прийнятно", – підкреслив Володимир Фесенко.

Як відомо, Росія заявила, що припиняє участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Після чого 18 грудня бойовики відкрили вогонь з "Градів" по житлових кварталах Новолуганського. Снаряди потрапили у школу, садочок, місцеву амбулаторію та приватні будинки. Загалом пошкоджено близько 100 будівель. Від уламків снарядів постраждало 8 мирних мешканців, з них одна – дитина. Як наголосила речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт, ситуація на сході України загострюється через дії Російської Федерації.

Більше про політичні підсумки 2017-го і прогнози на 2018-й читайте в інтерв'ю 24 Каналу з Володимиром Фесенком.