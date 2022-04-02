Чим більше ви йому дасте, тим більше у нього зросте апетит, – Зеленський про Путіна

2 квітня 2022 , 04:24
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Джерело:

Fox News

Володимир Зеленський прокоментував так звані "апетити" Володимира Путіна. Зокрема зауважив, що вони у глави Росії збільшуються.

Відповідну інформацію Володимир Зеленський оприлюднив в ефірі американського каналу 1 квітня. Зокрема Верховний Головнокомандувач Збройних сил України пояснив, що Путін може не зупинитись в Україні.

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Зеленський пояснив, що "апетити" Путіна зростають

Президент України відповів на запитання, чого Путін хоче отримати в цьому конфлікті,  відповів, – Путін хоче все, що йому дасть Захід, і що "апетити зазвичай зростають".

Чим більше ви їм дасте, тим більше у них зростає апетит,
– сказав Зеленський. 

Президент пояснив, що Путін продовжить свою агресію в Європі за межами України і отримає те, що хоче, "якщо його не зупинять".

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Автор: Діана Квасневська