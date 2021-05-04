Чим корисний редис та як його правильно вибирати навесні

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Чи любите ви редис? Скромний, простенький редис залишається серед продуктів, поживну цінність яких недооцінюють. Далі читайте російською.

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Інстаграм Світлани Фус

Корнеплоды редиса содержат: витамины В1, В2, В5, В6, В9, РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды.

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Чуть горьковатый, острый вкус обеспечивает редису горчичное масло, содержащееся в продукте, оно имеет свойство возбуждать аппетит.

При покупке проверяйте редис на ощупь:

  • он должен быть абсолютно твердым, в противном случае вы рискуете купить полупустые, волокнистые экземпляры;
  • кожура должна быть гладкой и чистой, без черных точек.

Сочный, хрустящий редис с легким горчичным вкусом – прекрасное дополнение к любому салату. Чтобы повысить его хрустящие свойства, подержите пару часов в воде с кубиками льда.

Редис – полезный продукт, который нужно правильно выбрать / Фото Pixabay

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Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.

Еще важно:

редис противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.