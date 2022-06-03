Війна, яку Росія розпочала проти України, вдарила навіть по тих росіянах, які б, здавалося, далекі від цієї війни. А саме клієнтів та клієнток косметологічних клінік. Все через запроваджені санкції.

Варте уваги США ввели санкції проти російського промгіганта: акції компанії обвалились

Виробник ботоксу американська компанія AbbVie в березні оголосила про зупинення постачань до Росії на знак протесту проти війни в Україні. У 2021 році 25,3% імпорту ботулотоксинів в Росії припало на ботокс від Allergan, що належить саме AbbVie.

У Росії переконують, що на заміну американській компанії прийшли французька Ipsen та німецька Merz. Перша постачає препарат діспорт, а друга – ксеомін. Хоча вони теж призупиняли постачання, але вже відновили їх. Але і їхній імпорт скорочується, а масово переходити на російські аналоги клініки поки не готові. Це підтверджують у своїх матеріалах навіть російські ЗМІ.

Відтак запаси ботоксу в Росії значно скорочуються, що викликає побоювання у російських косметологів. Ботокс і досі був абсолютним лідером російського ринку ботулінотерапії. У 2021 році, наприклад, з урахуванням "сірих" поставок, препарат займав 43% цього сегмента у вартісному вираженні, тоді як діспорт, наприклад, — 18%.

Клініки готові перейти на російські препарати — релатокс від "Мікрогена" та міотокс від ФНЦДРІП імені Чумакова, але лише у разі серйозних збоїв із поставками з-за кордону та помітного зростання цін на імпортну продукцію. Поки що експерти відзначають зростання цін якраз на російські препарати.

Росіяни будуть платити більше, лиш би не російське

Ще до цього в російському Ярославлі відмітили значне зростання цін на послуги косметологів на 30%, адже здорожчали як препарати, так і технології.

У березні, коли проти Росії почали запроваджувати санкції, в косметологічних клініках зріс попит на "уколи краси". Адже всі хотіли встигнути використати ще іноземні препарати, поки вони є в наявності.

Водночас косметологи прогнозують, що, попри зростання цін, їхні клієнтки не будуть на собі економити. Адже ті, хто робив собі уколи ботоксу, готові будуть заплатити на три – чотири тисячі рублів більше. Тож готові переплачувати, але не користуватися російськими препаратами. Адже дешевші неякісні препарати можуть стати причиною фіброзу або утворення гранульом у губах.

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