Война, которую Россия начала против Украины, ударила даже по тем россиянам, которые, казалось, далеки от этой войны. А именно клиентов и клиенток косметологических клиник. Все из-за введенных санкций.

Достойно внимания США ввели санкции против российского промгиганта: акции компании обвалились

Производитель ботокса американская компания AbbVie в марте объявила о приостановлении поставок в Россию в знак протеста против войны в Украине. В 2021 году 25,3% импорта ботулотоксинов в России пришлось на ботокс от Allergan, принадлежащий именно AbbVie.

В России утверждают, что на замену американской компании пришли французская Ipsen и немецкая Merz. Первая поставляет препарат диспорт, а вторая – ксеомин. Хотя они тоже приостанавливали снабжение, но уже возобновили их. Но их импорт сокращается, а массово переходить на российские аналоги клиники пока не готовы.

Следовательно, запасы ботокса в России значительно сокращаются, что вызывает опасения у российских косметологов. Ботокс до сих пор был абсолютным лидером российского рынка ботулинотерапии. В 2021 году, например, с учетом "серых" поставок, препарат занимал 43% этого сегмента в стоимостном выражении, тогда как диспорт, например, 18%.

Клиники готовы перейти на российские препараты — релатокс от Микрогена и миотокс от ФНЦДРИП имени Чумакова, но только в случае серьезных сбоев с поставками из-за рубежа и заметного роста цен на импортную продукцию. Пока что эксперты отмечают рост цен как раз на российские препараты.

Россияне будут платить больше, лишь бы не русское

Еще до этого в российском Ярославле отметили значительный рост цен на услуги косметологов на 30%, ведь удорожали как препараты, так и технологии.

В марте, когда против России начали вводить санкции, в косметологических клиниках вырос спрос на "уколы красоты". Ведь все хотели успеть использовать еще иностранные препараты, пока они налицо.

В то же время косметологи прогнозируют, что несмотря на рост цен, их клиентки не будут на себе экономить. Ведь те, кто делал себе уколы ботокса, будут готовы заплатить на три – четыре тысячи рублей больше. Так что готовы переплачивать, но не пользоваться российскими препаратами. Ведь более дешевые некачественные препараты могут стать причиной фиброза или образования гранулем в губах.

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