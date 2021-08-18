Чим вигідні "цінові тренди" для України і як довго протримаються на плаву: прогноз експертів

За даними Кабміну, за перші 7 місяців поточного року до бюджету України надійшло понад 680 млрд грн, а це більше, ніж за аналогічний період торік. Експорт українських сировинних товарів, ціни на які б'ють рекорди зіграв не останню роль у цьому, констатують експерти.

Економіст Борис Кушнірук прокоментував таку тенденцію і зауважив, що з точки зору сьогоднішніх подій, тобто цього року, – це позитивна ситуація, тому що ціни на сировину зростають.

Щодо питання як довго протримається "ціновий тренд" на сировинному ринку, експерти здебільшого не прогнозують. Проте наголошують, що економіка циклічна. І вже за кілька місяців ми вже можемо спостерігати за падінням цін. Наприклад, кукурудза уже почала дешевшати. Яка ситуація буде далі, залежить від безлічі факторів: погоди, фактичного вражаю і навіть фінансових стимулів, що вживають країни в умовах коронакризи, наголошують фахівці.

Потрібно розуміти, що сировинні товари мають дві особливості. По-перше, вони мають певні тренди, і за зростанням неминуче настає падіння цін, відповідно, за ними падає потім і українська економіка. Бо обвалюється експорт, а імпорт ми так скоротити не можемо, тому, відповідно, падають доходи підприємств, доходи бюджету і так далі,

– економіст Борис Кушнірук.

Наразі світова економіка перебуває в процесі т. зв. переходу на інший технологічний устрій. Тому вітчизняним експортерам варто готуватись до різкої зміни цін – в обидва боки. Фахівці припускають, що у середньостроковій перспективі на багато ринків очікує спад, а на їхніх ключових гравців – чергове скорочення валютних надходжень.