Чим завершилася історія РДК на Бєлгородщині

Якось починає вщухати історія з рейдом РДК та легіону до Бєлгородської області. Поки все ще мало відомо про втрати росіян на цьому "другому" (чи "третьому"?) фронті. І будемо відверті, мовиться про декілька десятків диверсантів, які навели шороху, тому очікувати випалювання російських батальйонів пачками не треба.

Для росіян краще 5 спалених Шебекіно, але без залучення військ

Однак "служили два товаріща". Якимось чином їм вдалось знищити одразу двох полковників.

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У новину про полковника Стесєва я не вірив до кінця, хоча там були фото всіх його документів. Він – військова еліта росіян. Коли дочекався офіційного некролога, то зрадів. Топовий російський полковник, "старший оперативного угруповання Бєлгород потрапив в засідку. Тут респект РДК та легіону!

Ще про одного полковника стало відомо через його дружину. Це полковник Кузнєцов – командир 1009-го мотострілецького полку (новостворений полк для мобілізованих з Псковської області). Його підрозділ вже заводили в так звану "ЛНР", але вони стоять в сусідній Бєлгородській області.

Як прилетіло по Кузнєцову не ясно, але ховали його дуже пафосно, бо дружина – керівниця підмосковного міста Істра.

Ще відомі прізвища одного знищеного прикордонника (ФСБ) та трьох строковиків з 43-ї окремої залізничної бригади. Їх призвали тільки у грудні, далі перекинули під кордон з Україною. Рили окопи, сиділи під обстрілами українських безпілотників. Цікаво, що росіяни тримають залізничників біля кордону, та навіть в самому Бєлгороді багато важливих залізничних пунктів.

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Поки бачимо, що росіяни не особливо були готові (чи хотіли) вибивати російських диверсантів та не дуже готові до диверсій. Краще хай українці спалять хоч 5 Шебекіно, але резерви для фронту намагаються не відвертати. Там дурних теж нема, але такий собі дзвіночок: "А що, як наступного разу зайде батальйон, а що як почнуть активно працювати по російській техніці?".

Отже, будь-яким втратам росіян треба радіти. Медійно гарно "пошуміли". На полі бою – не чекайте див про захоплення Бєлгорода силами диверсійних груп. У цьому плані палаючі російські ТЕC (Новочеркаськ) та нафтобази (Краснодар) радують більше. Однак кошмарити російське прикордоння слід продовжувати.