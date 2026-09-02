Старі методи не спрацюють: чим можна збивати реактивні БпЛА

Збивати нові реактивні безпілотники ворога звичними для мобільних груп кулеметами практично неможливо. Щоб ефективно знешкоджувати такі цілі, Україні потрібен багаторівневий ешелонований захист.

Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України розповів Микола Маломуж, додавши, що загроза застосування ворожих реактивних безпілотників була прогнозованою ще півтора року тому. Для ефективної протидії цьому виклику потрібен комплексний підхід.

Як знищувати реактивні БпЛА

Першим ешелоном протидії генерал вважає знищення безпілотників ще до їхнього вильоту. Для цього необхідно систематично виявляти локації ворога за допомогою космічної, радіотехнічної та агентурної розвідки.

Це основна тема – виявлення місця виробництва, масштабування, розміщення пускових установок і знищення. Треба виявляти локацію і направляти щоденно туди сотні дронів. Якщо будемо знищувати нашими засобами, тоді вони не підніматимуть ні БпЛА, ні ракети,

– наголосив Маломуж.

Екскерівник СЗР зауважив, що мобільні вогневі групи з кулеметами не здатні системно збивати швидкісні реактивні цілі. Натомість варто повернути або закупити радянські зенітно-ракетні комплекси середньої дальності.

Необхідні старі радянські ракетні комплекси. Вони їх дуже легко збивають, бо це як маленькі реактивні літачки. Їх треба закупати в тих країнах, куди продавав СРСР і Україна в період незалежності, повертати свої. Друге – ПЗРК. Вони дуже ефективні. Збивати можна не кулеметами, як зараз стоять "точанки", які не можуть це зробити (випадково – так, але не системно), а саме цими комплексами,

– зазначив Маломуж.

Які західні системи та авіація допоможуть проти БпЛА

Наступним рівнем захисту є сучасні західні системи ППО та авіація, що здатні знищувати ворожі цілі ще на підступах до ключових об'єктів або прифронтових зон.

Новітні комплекси від партнерів, типу Gepard, можуть брати десятки штук на приціл і знищувати ще на кордоні. Також винищувачі F-16, Mirage та Gripen дають можливість збивати їх дуже ефективно,

– підсумував Маломуж.

Про загрозу реактивних дронів та способи протидії: дивіться у відео