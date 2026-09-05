Пріоритетне завдання: військовослужбовець ЗСУ відповів, як боротись проти реактивних дронів

Ворог продовжує активно застосовувати реактивні дрони, намагаючись виснажити українську систему протиповітряної оборони перед новими ракетними ударами. Проте Україна прораховує кроки противника і працює над ефективними рішеннями для перехоплення нових загроз у небі.

Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко зазначив в етері 24 Каналу, що ключовим завданням для Сил оборони зараз є масштабування виробництва дронів-перехоплювачів та підготовка особового складу для їх застосування. Ворог відчуває "вікно можливостей", але Україна вже проходила подібний етап у 2022 році з першими масованими атаками "Шахедів".

Як нейтралізувати загрозу реактивних БпЛА

Військовий аналітик наголосив, що ворог активно використовує реактивні безпілотники для ураження цивільної інфраструктури, логістики та виснаження ракетних запасів української ППО. Для дієвого захисту неба потрібні спеціалізовані зенітні дрони.

Як тільки їх стане більше, то більше збиватиметься російських дронів. Ми в подібній ситуації зараз, як у жовтні 2022 року, коли Росія почала застосовувати Shahed-136, і ми побачили, як вона завдає ударів по енергетиці. Тоді ми зіткнулися з новітньою загрозою, але знайшли способи протидії у вигляді мобільних вогневих груп,

– нагадав Мусієнко.

Він додав, що Сили оборони сьогодні також продовжують роботу над виявленням та знищенням ворожих пускових майданчиків, установок і місць збереження безпілотників безпосередньо на території Росії.

Залучення авіації та допомога партнерів

За словами військового аналітика, зараз для протидії реактивним БпЛА активно залучають зенітно-ракетні війська та авіацію, зокрема винищувачі F-16 і МіГ-29. Також працюють переносні ЗРК тоді, коли дрони йдуть на зниження.

Проблематика в тому, що за реактивними дронами можуть піти ракети, і нам потрібно, якщо ми говоримо про крилаті ракети, концентруватися на тому, щоб їх перехоплювати. У нас працюють не тільки F-16, інші борти теж. Сьогодні протидія триває, і вона доволі-таки ефективна саме завдяки нашій авіації,

– підкреслив Мусієнко.

Військовослужбовець підсумував, що європейські партнери, зокрема Німеччина, розуміють критичну потребу України у додаткових засобах ППО та ракетах класу "повітря – повітря" для відбиття майбутніх повітряних атак ворога.

Про виклики реактивних БпЛА і способи протидії: дивіться у відео